Омывайки разного цвета: что будет, если их смешать?

В случае с бытовыми чистящими средствами делать такое не рекомендуется. Не произойдет ли в итоге нежелательная химическая реакция при «миксе» разных омываек, рассказал наш эксперт.

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После лета в бачке еще плещутся остатки летних составов, а пора уже и о зиме подумать, добавив незамерзайки. На прилавках сейчас большое разнообразие различных жидкостей, готовятся к выходу на дороги и нелегальные продавцы баклажек с метанолом.

Резонный вопрос: а допустимо ли смешивать разные омывайки — летнюю, незамерзайку, жидкости различных цветов и составов? Не произойдет ли в итоге нежелательной химической реакции? Или, скажем, можно ли в жидкость на основе метанола добавить незамерзайку с изопропиловым спиртом?

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

Не сталкивался и я с проблемами совместимости за 35 лет эксплуатации автомобилей на самых разных омывайках, от разбавленной «паленой» водки в девяностые годы прошлого века до самых современных импортных жидкостей. Иногда случалось, что стенки бачка окрашивались цветным налетом от нестойкого красителя, но и он быстро сходил.

Поэтому следите, чтобы бачок вашего автомобиля был всегда заправлен жидкостью по сезону. А чтобы она лучше брызгала на стекло, лучше использовать метанольные составы, те, что продаются на обочине дороги. Они не густеют на морозе, прекрасно моют стекла и нуждаются лишь в небольших добавках красителей и поверхностно-активных веществ. Ну а слухи об их ядовитости сильно преувеличены. Если, конечно, использовать их по назначению, а не принимать внутрь.

Вывод

Смешивайте омывайки по вашему усмотрению, противопоказаний нет. Единственное, следите, чтобы состав полученной жидкости был, что называется, «по погоде».



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