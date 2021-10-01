7 способов «обуть» вас на переобувке

Специалист, который больше не работает на шиномонтажке, решился рассказать о всех способах «развода» клиентов на деньги.

1. Накачаем шины азотом

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Подобные предложения можно услышать и на дорогостоящих раскрученных шиномонтажах. В качестве аргументов приводятся следующие доводы:

якобы азот имеет более крупные , чем у обычного воздуха, молекулы и поэтому колеса не так быстро сдуваются. На самом деле в обычном воздухе содержится до 78% азота, а при проколе колеса оно спускает одинаково быстро: как с воздухом, так и с азотом;

, чем у обычного воздуха, молекулы и поэтому колеса не так быстро сдуваются. На самом деле в обычном воздухе содержится до 78% азота, а при проколе колеса оно спускает одинаково быстро: как с воздухом, так и с азотом; благодаря азоту в шинах сохраняется стабильное давление , так как у него меньше коэффициент теплового расширения. На самом деле давление в камере в любом случае будет меняться из-за температурных перепадов, а показатель теплового расширения азота практически не отличается от воздуха;

, так как у него меньше коэффициент теплового расширения. На самом деле давление в камере в любом случае будет меняться из-за температурных перепадов, а показатель теплового расширения азота практически не отличается от воздуха; колесо с азотом имеет меньший вес, чем накачанное обычным воздухом, в связи с чем уменьшается расход горючего. Вот это действительно правда. Только следует учесть, что даже колесо среднеразмерного кроссовера станет легче всего на несколько граммов. Примерно лет через 15 можно будет зафиксировать сэкономленный литр бензина.

Никакого профита от накачки шин азотом вы не заметите.

2. Отдельная оплата за грузики

Вам отремонтировали колесо, отбалансировали и вдруг назвали стоимость выше, чем было заявлено изначально. Возникает естественный вопрос: за что? И вдруг выясняется, что в расценках обозначена дополнительная оплата за балансировочные грузики. Стоимость составляет 1 рубль за каждый грамм грузика. Грузики навешиваются бесплатно, если их вес до 15 граммов.

В прейскуранте строка о стоимости грузиков может быть прописана мелким шрифтом и предусмотрительно будет замалчиваться шиномонтажником. В целом расчет идет на то, что сумма разницы не такая большая и большинство автовладельцев не захотят из-за этого спорить. А вы захотели бы?

3. Очистка ступиц

Правда заключается в том, что ступицы действительно следует периодически очищать от грязи.

В случае, если ступицы действительно сильно грязные, порядочный шиномонтажник может предложить их почистить за дополнительную плату. Однако большинство предприимчивых мастеров очень быстро восприняли это как легкий способ накинуть денег к общей стоимости услуги. Фактически эта процедура навязывается всем без исключения.

Очистка ступицы обеспечит правильную посадку колеса и дольше сохранит детали от коррозии.

4. Самоклеящиеся грузики вместо обычных

И снова о дополнительном заработке на грузиках для дисков. Схема заключается в следующем: клиента убеждают, что традиционные грузики смотрятся неэстетично и могут повредить литой диск.

Взамен предлагается установить более привлекательные и качественные самоклеящиеся грузики.

Надо отдать должное — самоклеящиеся грузики действительно смотрятся лучше, однако они не дороже классических грузиков.

5. Починка диска

Навязываемой услугой здесь и не пахнет. Это откровенный обман. Делается это следующим образом. На заднюю часть диска шиномонтажник незаметно для владельца навешивает магнит и показывает, что колесо нуждается в ремонте. Применяется и другой способ. Перед балансировкой колеса мастер незаметно устанавливает на стенд самодельный эксцентрик, из-за которого оборудование показывает на диске наличие «восьмерки».

Для устранения биения разговор ведется не о каких-то 100 или 500 рублях. Цена вопроса может составлять до нескольких тысяч.

Если клиент соглашается, то буквально через несколько минут он получает уже исправленный диск. Фишка в том, что если действительно необходимо устранить «восьмерку», то этот процесс займет не менее чем полдня. Как показывает практика, в большинстве случаев «восьмерка» на колесе устранению не поддается.

6. Замена колесного вентиля

Если вы услышите от шиномонтажника, что вентили нужно менять каждый год, то знайте: развод начался.

Стоимость предлагаемой услуги небольшая, от 50 до 100 рублей за каждое колесо, поэтому многие не задумываясь соглашаются. На самом деле необходимость в замене вентилей возникает по мере их износа. Нормальный вентиль всегда мягкий, а при его изгибе незаметно трещин.

7. Ржавые болты — требуется заменить

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Выкачивать деньги с клиентов шиномонтажники начинают еще на стадии снятия колес. Вам могут сказать, что болты плохо крепят колесо, что они недопустимо проржавели, и вообще, на них резьба сорвана. Выход только один: купить новые болты и, конечно же, на этой шиномонтажке.

Как правило, никто болты не меняет. Вам поставят ваш крепеж, слегка почистив металлическим ершиком.

Болты при необходимости меняются поштучно, но никак не комплектом сразу. По окончании установки попросите специалиста повторно проверить затяжку колес. Хотя они должны это делать в обязательном порядке, но не всегда хотят из-за большого потока клиентов, либо из-за собственного нежелания.

Если вам предложили поменять болты, попросите показать их дефекты.

Чтобы не стать жертвой: три неудобных вопроса бывшему шиномонтажнику

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― Как ты понимал, что этого человека можно развести?

― Я заводил с ним разговор. Если автовладелец меня слушал и всегда соглашался, мне становилось ясно — это «мой клиент». Также я обращал внимание на то, дорогой ли у него автомобиль. Если машина по стоимости от двух миллионов, то таких гарантированно в большинстве шиномонтажей пытаются развести. Владельцы таких авто следят за своими машинами, но сами в них ковыряться не хотят.

― Руководителю шиномонтажа было известно, что ты разводишь клиентов?

― Всем известно, что без лоха и жить плохо. За выполнение плана руководство получает свои бонусы, которые гораздо больше, чем для простых работников. Специалисту за накрутку также полагается хороший процент. Простой пример. Замена шин приносила бонусами 25%. За дополнительные услуги — уже 35%. Монтаж 14-дюймовых колес составляет 1000 руб. Очистка ступиц и замена вентилей выходит еще 700 рублей. Получается, что за 5 минут работы с дополнительных услуг можно заработать столько, сколько за полчаса шиномонтажных работ.

― Как все-таки не стать жертвой обмана?

― Вопрос очень сложный. Всегда нужно стараться следить за действиями шиномонтажника. Не всегда это возможно, но если есть доступ в ремзону, то лучше попытаться выяснить, какие действительно проблемы с колесом. После этого уже будет ясно, пытаются ли на вас “«навариться».

Фото: depositphotos.com, Владимир Гердо/ТАСС

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