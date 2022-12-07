Как выйти из опасной ситуации с наименьшими потерями, а в идеале вообще без них, рассказывают эксперты «За рулем».

Если педаль вдруг стала «проваливаться» — не паникуйте. Большинство автомобилей оснащено двухконтурной тормозной системой: помрет одна — спасет оставшаяся. Поэтому надо смело выжимать тормозную педаль полностью : если второй контур не пострадал, то у самого пола педаль обретет некоторую жесткость, и автомобиль начнет снижать скорость, хотя и далеко не так эффективно, как вы привыкли.

Торможение двигателем

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Другая палочка-выручалочка — торможение двигателем. На автомобилях с механической коробкой этим приемом пользовались все поколения водителей: постепенно переходим с 4‑й передачи на третью, а затем — на вторую. Кинетическая энергия движущегося автомобиля при этом частично уходит на вращение двигателя, а машина тормозится.

В какой-то степени этот прием можно применять и на машинах с автоматом, в которых предусмотрен ручной режим управления: переходим на него и переключаемся «вниз». Если такой режим не предусмотрен, то можно перевести селектор к меткам пониженных диапазонов (положения 3,2,1 или L). Те же действия относятся и к машинам с вариаторами.

Залог успеха — умение быстро и грамотно действовать в любой экстремальной ситуации. Для этого надо не только знать часто возникающие критические ситуации, но и представлять себе варианты выхода из них.

Ручник!

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Теперь о стояночном тормозе, который часто называют ручником. Если он механического типа, с рычагом, который затягивают рукой (как на Жигулях или Ларгусах), то им смело можно пользоваться и на ходу. Главное — действовать плавно, постепенно увеличивая усилие. Ножной стояночный тормоз опаснее, так как легко перетормозить, а выключать его сложнее.

Если же стояночный тормоз электромеханического типа, то при отказе тормозов им однозначно надо попытаться воспользоваться. Что получится — зависит от конкретной модели автомобиля. Почитайте инструкцию к машине и проверьте работоспособность этой функции в спокойной обстановке.

Маневрируем

В ряде случаев остановить машину поможет маневрирование. На оживленной трассе или в городе это не сработает, а вот за городом может помочь. Неслучайно на многих горных дорогах, идущих под уклон, организованы аварийные съезды или тормозные тупики с встречным подъемом. На обычных дорогах пригодится широкая обочина. Если дорога абсолютно пустая, можно вилять туда-сюда.

Контактное торможение

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В самом крайнем случае, когда речь о жизни и смерти, придется использовать — увы! — контактное торможение. В простейшем случае это могут быть сугробы при наличии таковых, на худой конец сгодятся и кустарники или ограждения. Предельный случай — удар в чужую машину.

Многие советуют в подобных ситуациях «бить то, что подешевле». Логика понятна, однако помните, что какой-нибудь Mercedes-Benz защищает своих пассажиров гораздо лучше, чем древний Москвич: люди могут погибнуть.

Чего нельзя делать ни в коем случае

Однозначно — не стоит и пытаться включить на ходу заднюю передачу или перейти в режим «Паркинг» . Потеряете время, сломаете коробку — только и всего.

Универсальный совет, который поможет избежать аварии в любой ситуации

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Основной враг водителя — паника. Что бы ни произошло, всегда держите себя в руках. Вы и только вы обязаны сделать всё, чтобы выйти из опасной ситуации с наименьшими потерями, а в идеале вообще без них. Счет в большинстве случаев идет на доли секунды, времени на раздумья и психоз просто нет. Поэтому прокручивайте в голове, что может пойти не так и как вы будете действовать.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: скриншот из фильма «Без тормозов»