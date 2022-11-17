Первый снег всегда выпадает неожиданно: и для водителей, и для коммунальщиков. Эксперт дал несколько советов, как избежать неприятностей.

Зима пришла!

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При сильном снегопаде дорожные службы даже не успевают за час-другой убрать снег и обработать дороги антигололедными реагентами.

Если земля еще не промерзла, проблем не возникает — автомобили колесами быстро плавят снег. А если отрицательные температуры держатся уже несколько дней, снег ложится на промороженную дорогу, машины его быстро укатывают — и поверхность превращается в каток.

Еще страшнее ледяной дождь, который образует на поверхности асфальта тонкий, почти невидимый слой льда — так называемый черный лед.

Ко всему этому надо быть готовым.

1. Заблаговременно смените шины

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Сейчас точный прогноз погоды на несколько дней есть в каждом смартфоне. Поэтому к первому снегопаду можно успеть подготовиться и вовремя сменить шины.

Кто-то перестраховывается и делает это заблаговременно. Этим водителям нужно помнить, что тормозить и управляться автомобиль на сухом или даже мокром асфальте будет хуже, чем на летних шинах.

Следует быть осторожным, держать дистанцию, чтобы не устроить личный «день жестянщика», без снега и льда!

Только зимние шины обеспечат нормальное сцепление с зимними дорогами.

2. Перестройте манеру езды

Забудьте о темпераментных разгонах, особенно на заднеприводных автомобилях. Никакие сложные электронные системы не смогут отменить фундаментальные законы физики. Иными словами, разгоняться надо плавно, перед поворотами снижать скорость до минимальной, а по ледяному накату ехать не быстрее 20–30 км/ч.

И даже на более-менее свободных от снега участках нужно забыть о превышениях скорости — двигаться как минимум в рамках ПДД.

3. Проверяйте сцепление шин

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В первые дни зимы стоит чаще тормозить. То есть периодически пробовать, как будет снижать скорость автомобиль на таком покрытии, если придется экстренно останавливаться.

Обязательно делайте это, если покрытие под колесами изменило цвет. Так есть надежда не пропустить черный лед, напоминающий по скользкости каток.

Периодически срабатывающие стоп-сигналы вашего автомобиля заставят торопыгу, движущегося сзади, увеличить дистанцию либо уйти на обгон.

4. Помните об опасных местах

Речь о тех участках, которые становятся зимой более скользкими, чем вся дорога в целом:

Любые места на дороге, где автомобили часто тормозят и разгоняются, накатывая лед. Это участки перед стоп-линиями у перекрестков, перед пешеходными переходами и остановками общественного транспорта, а также перед «лежачими полицейскими».

На мостах, эстакадах, путепроводах, которые продуваются холодным воздухом снизу либо сильно приподняты над землей, а потому промерзают первыми.

Перед поворотами, где автомобили часто притормаживают, и на подъемах, где шлифуют лед при пробуксовке.

В городах с крутым рельефом и повышенной влажностью. В Сети множество сюжетов, например, из Владивостока, где автомобили на уклонах бьются десятками. Основная причина в том, что большинство машин на фрикционных шинах из Японии, где шипы запрещены с 1990 года.

Даже на зимней резине можно не выехать с заледеневшей парковки, если дорога идет на подъем. Положите в багажник простейшие браслеты. Закрепив по одному приспособлению на ведущие колеса, вы превратите легковушку в трактор.

5. Обеспечьте хороший обзор

Не ленитесь перед выездом почистить автомобиль, засыпанный снегом. Для этого в багажник заблаговременно надо положить щетку. Ведь водитель, лишенный нормального обзора, не способен полностью контролировать дорожную ситуацию. А сугроб, съехавший на ветровое стекло с крыши при торможении, не только на время закроет видимость, но и может сломать стеклоочиститель.

Ледяной дождь не только делает дорогу скользкой, но и лишает водителя обзора.

В омыватель следует заранее залить незамерзающую жидкость и проверить работу стеклоочистителя. Убедитесь в корректной работе климатической системы, чтобы стекла не замерзали и не запотевали.

6. Будьте аккуратны с полным приводом

Полноприводный автомобиль на снегу и льду, естественно, разгоняется быстрее, чем моноприводный. Это рождает у водителя ощущение вседозволенности на зимних дорогах. Но не надо забывать, что все автомобили тормозят четырьмя колесами, а потому при торможении такого преимущества, какое у него есть при разгоне, у полноприводника не будет.

7. Включите видеорегистратор

Это устройство во время первого гололеда особенно полезно. Если вы попали в аварию не по своей вине, видеозапись поможет восстановить справедливость.

Осторожность и еще раз осторожность

Лучший способ пережить «день жестянщика» — это некоторое время не пользоваться автомобилем.

Если же ехать необходимо, вспоминайте все навыки зимней езды. А эта памятка поможет избежать опасностей — сохранить автомобиль и пассажиров в целости и сохранности.

Чтобы заморозки не застали врасплох, с вашим автомобилем нужно выполнить четыре важных процедуры.

Улучшить проходимость любого автомобиля можно при помощи цепей и браслетов противоскольжения , а также сэнд-траков (антибуксов) .

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