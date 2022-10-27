Чтобы стекла не потели: 6 практичных советов

Побороть запотевание совсем несложно. Нужно лишь знать несколько простых приемов и правильно их применить.

Почему стекла становятся непрозрачными?

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Стекла автомобиля запотевают, когда в салоне воздух теплее, чем на улице, и насыщен влагой. Точно так же запотевает стеклянная бутылка с напитком, извлеченная из холодильника.

Влажность в салоне повышается, когда в машину садятся несколько человек в мокрой одежде. Поэтому стекла особенно сильно запотевают в дождь. Да и в выдыхаемом пассажирами воздухе содержится много влаги, которая тоже оседает на стеклам и покрывает их непрозрачной пленкой.

Итак, что делать, чтобы этого не происходило?

1. Топите печку грамотно

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Нужно направить весь поток воздуха на стекло и включить отопитель на самую высокую температуру. Если двигатель еще холодный, эффективность будет низкой. Поэтому стоит увеличить скорость вращения вентилятора отопителя.

В борьбе с запотеванием очень помогает кондиционер (конечно, на тех автомобилях, где он есть и исправно работает). Достаточно включить его на минуту-другую, и стекла становятся прозрачными.

Проверьте, чтобы не была активирована рециркуляция воздуха. В таком режиме воздух забирается из салона, где и без того влажно.

У многих автомобилей Renault рукоятка включения рециркуляции плохо видна. Забудете переставить на забор воздуха с улицы — стекла в сырую погоду будут постоянно запотевать.

2. Включайте электрообогревы

У всех современных автомобилей есть обогрев заднего стекла. Чтобы обеспечить обзор назад, включите его — даже сильно запотевшее стекло вскоре очистится.

Обогрев ветрового стекла уже устанавливают даже на бюджетные модели, например, на Ладу Весту. Правда, эта опция часто встречается лишь в дорогих комплектациях, и при замене треснувшего стекла многие из экономии ставят обычное — без элементов обогрева.

У многих современных автомобилей в систему отопления встроен электрический нагреватель. Теплый подсушенный воздух подается на стекло сразу после пуска двигателя.

3. Проверьте воздух

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Система отопления забирает воздух из ниши под ветровым стеклом, называемой коробом воздухопритока. В нем скапливаются листья, семена деревьев, просто грязь. В дождь этот «огород» будет мокрым. Воздух, проходя через короб, будет увлажняться, а стекла — запотевать.

Совет простой — раз в год снимать поводки дворников и пластиковые накладки и чистить короб. Тогда воздух в салоне будет чище и суше.

Воздух не только должен входить в салон, но и легко выходить. Для этого на всех автомобилях предусмотрены прорези в обивке багажника и отверстия с клапанами под задним бампером. Важно не заваливать эти отверстия вещами, которые препятствуют выходу воздуха. Иначе стекла будут потеть сильнее.

Отверстие для выхода воздуха расположены по бокам автомобиля и снабжены обратными лепестковыми клапанами.

4. Устраните течи

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Интенсивно запотевают стекла, если внутрь автомобиля попадает вода. Например, через негерметично вклеенные стекла, протекающий люк в крыше, старые уплотнители дверей.

Шумоизоляцию и коврики на полу могут увлажнить прохудившийся радиатор отопителя или неправильно работающий слив из испарителя кондиционера.

Если днище автомобиля от старости местами проржавело или просто потеряны технологические заглушки, вода будет попадать внутрь снизу.

Если без заглушек на днище проехать глубокую лужу, все шумоизоляционные ковры промокнут, и стекла в машине будут постоянно запотевать.

5. Примените тюнинг

Владельцы некоторых автомобилей дорабатывают систему вентиляции в багажника (подробнее тут )

Улучшает вентиляцию салона и тем самым снижает вероятность запотевания слегка опущенное боковое стекло. Но при этом в салон могут попадать капли дождя. От них неплохо защищают накладки на верхнюю часть дверей.

Накладки удобны при проветривании, но ухудшают обзорность и аэродинамику.

Если отказал обогрев заднего стекла, можно временно разместить на задней полке тепловентилятор, работающий от 12-вольтовой сети. Он гонит подогретый воздух и эффективно очистит стекло от запотевания.

6. Используйте химию

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Эффективно работают различные антизапотевателя, которые наносят на внутреннюю поверхность чистых и сухих стекол. Но служат они обычно недолго. Покрытие стирается при движении опускных стекол, и его постепенно смывают микрокапли воды, которые в любом случае оседают на стекле.

Есть и несколько простых народных средств. Самый дешевый способ — протереть стекло ветошью, смоченной в мыльной воде. Единственный недостаток — нельзя наносить на холодное стекло, так как состав может замерзнуть.

Есть и морозостойкий самодельный антизапотеватель. В 10 мл этилового спирта (продается в аптеке) добавляете пару капель моющего средства для посуды. Вместо спирта можно использовать и незамерзайку. Эти составы и наносятся легко и работают отлично.

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Фото: unsplash и «За рулем»