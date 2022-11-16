Чтобы заморозки не застали врасплох: 4 обязательных действия — журнал За рулем

Чтобы заморозки не застали врасплох: 4 обязательных действия

Зима всегда приходит неожиданно. Но чтобы въехать в нее безопасно, стоит подготовиться уже сейчас.

1. Переобуваемся вовремя

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Этот момент каждый водитель определяет сам, исходя из собственного опыта и ориентируясь на погоду за окном. Универсального совета нет.

Можно внимательно следить за прогнозами синоптиков (они сейчас довольно точные) и переобуться прямо накануне «дня жестянщика». Разумный подход: пока нет снега и льда, ездить на летних шинах комфортнее и даже безопаснее. Сцепление на асфальте (даже при минусовых температурах) на «лете» лучше, чем на «зиме».

Но есть и риск прозевать тот самый момент: не уследили за прогнозом, не было времени посетить шиномонтаж, внезапно пришлось ехать за пару сотен километров, где уже зима. На снегу и льду летние шины ведут себя непрогнозируемо — это особенно опасно для тех, у кого немного опыта управления автомобилем на скользких дорогах.

Поэтому многие водители предпочитают поездить на зимних шинах лишнюю неделю-другую, чем оказаться на осеннем льду фактически «безоружным».

Чтобы заморозки не застали врасплох: 4 обязательных действияВстраиваемый электрический подогреватель охлаждающей жидкости с внешним питанием 220 В подойдет жителям регионов с низкими зимними температурами. Если, конечно, поблизости найдется электрическая розетка.
Встраиваемый электрический подогреватель охлаждающей жидкости с внешним питанием 220 В подойдет жителям регионов с низкими зимними температурами. Если, конечно, поблизости найдется электрическая розетка.

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2. Проверим аккумулятор

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С приходом холодов часто начинает фокусничать аккумуляторная батарея. Даже при легком «минусе» порой проскальзывают нехорошие нотки в голосе стартера, который подрастерял былую резвость. Как правило, это говорит о том, что батарея заряжена не полностью, а ее возросшее внутренне сопротивление не позволяет ей выдавать требуемый ток.

Когда придут настоящие холода, мотор уже не пустится — батарею надо срочно подзаряжать. Или даже менять.

Простейший способ оценить состояние батареи — измерить напряжение через пару часов после остановки двигателя. На клеммах аккумулятора должно быть 12,5 — 12,6 В.

Чтобы заморозки не застали врасплох: 4 обязательных действияЭтот индикатор сигнализирует о том, что нет зарядки — неисправны генератор или проводка. О состоянии батареи он не проинформирует.
Этот индикатор сигнализирует о том, что нет зарядки — неисправны генератор или проводка. О состоянии батареи он не проинформирует.

Если у вас есть пусковые провода, лучше возить их с собой. Даже если батарея на вашем автомобиле в норме. В сложной ситуации они выручат и вас, и соседа по потоку.

3. Позаботимся об обзорности

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В преддверии наступающих холодов есть смысл заменить стеклоочистители. За лето они наверняка поизносились, к тому же дворники — это типичный расходник, на котором не нужно экономить. Когда наступит весна, их можно будет поменять снова.

Вместе со стеклоочистителями нужно поменять и омывайку. Еще до морозов начинайте подливать спиртосодержащую жидкость (какую лучше купить — читайте здесь).

При этом нет смысла сразу переходить на незамерзайку «минус 30» — достаточно и «минус 10». Чем больше в жидкости спирта, тем сильнее запах, который издает разрешенный к применению изопропил. Поэтому, пока есть возможность, лучше пользоваться омывайками с небольшой концентрацией спирта — они не так противно пахнут.

4. Перетряхнем багажник

Под рукой всегда должны быть такие аксессуары, как скребок для льда и щетка-смётка. А также полноценная лопата — даже если вы живете в мегаполисе.

Содержимое багажника надо перетряхнуть, удалив оттуда летние причиндалы. Взамен там должна появиться хотя бы старая зимняя куртка — и пусть она никогда вам не понадобится. Представьте, что какая-то неисправность (банальный прокол колеса) застала вас вдали от цивилизации, а на улице — устойчивый «минус» и ветер. Вот здесь-то подобная одежда и пригодится.

Чтобы заморозки не застали врасплох: 4 обязательных действияПервый снег — это красиво. Но если мимо проедут снегоуборщики, ваш автомобиль могут отгородить от дороги высоким бруствером. Хотя бы поэтому стоит возить с собой лопату.
Первый снег — это красиво. Но если мимо проедут снегоуборщики, ваш автомобиль могут отгородить от дороги высоким бруствером. Хотя бы поэтому стоит возить с собой лопату.

Второе пожелание — обязательно возите с собой зарядку для смартфона: у них есть привычка быстро разряжаться в самое неподходящее время. Особенно тогда, когда нужна помощь.

Кстати, не все зарядки исправно выполняют свои функции. Среди них есть даже опасные. По ссылке — несколько советов, как выбрать качественное и при этом не очень дорогое устройство.

Чтобы заморозки не застали врасплох: 4 обязательных действияЯков Финогенов, технический специалист компании ЕвроАвто
Яков Финогенов, технический специалист компании ЕвроАвто

Комментарий специалиста

— Давно, казалось бы, канула в Лету подготовка к смене сезона, кроме замены колес. Но при резком понижении температуры несколько моментов могут заставить владельца понервничать и побегать вокруг машины.

Самое банальное — перестанут открываться двери, которые примерзнут к уплотнительным резинкам. Повышенная влажность легко превращается в цементирующуюся субстанцию, которая увеличивает жесткость кузова за счет «сварки» с дверьми. Профилактика простейшая — обезжиривание уплотнительных резинок и нанесение на них силикона.

Другая неприятность — замерзшая в бачке омывателя вода, которую вовремя не заменили на зимнюю омывайку. Эту, казалось бы, мелочь, не так-то просто устранить. Надо искать теплый паркинг или гараж, и там порой несколько часов отогревать систему.

Фото: depositphotos и «За рулем»

Чтобы заморозки не застали врасплох: 4 обязательных действия

Зима всегда приходит неожиданно. Но чтобы въехать в нее безопасно, стоит подготовиться уже сейчас.

Чтобы заморозки не застали врасплох: 4 обязательных действия — фото 1371596Чтобы заморозки не застали врасплох: 4 обязательных действия — фото 1371598Чтобы заморозки не застали врасплох: 4 обязательных действия — фото 1371593Чтобы заморозки не застали врасплох: 4 обязательных действия — фото 1371595Чтобы заморозки не застали врасплох: 4 обязательных действия
Чтобы заморозки не застали врасплох: 4 обязательных действия

Зима всегда приходит неожиданно. Но чтобы въехать в нее безопасно, стоит подготовиться уже сейчас.

Чтобы заморозки не застали врасплох: 4 обязательных действия — фото 1371596Чтобы заморозки не застали врасплох: 4 обязательных действия — фото 1371593Чтобы заморозки не застали врасплох: 4 обязательных действия — фото 1371595Чтобы заморозки не застали врасплох: 4 обязательных действия — фото 1371598Чтобы заморозки не застали врасплох: 4 обязательных действия
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