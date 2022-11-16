Чтобы заморозки не застали врасплох: 4 обязательных действия

1. Переобуваемся вовремя
Этот момент каждый водитель определяет сам, исходя из собственного опыта и ориентируясь на погоду за окном. Универсального совета нет.
Можно внимательно следить за прогнозами синоптиков (они сейчас довольно точные) и переобуться прямо накануне «дня жестянщика». Разумный подход: пока нет снега и льда, ездить на летних шинах комфортнее и даже безопаснее. Сцепление на асфальте (даже при минусовых температурах) на «лете» лучше, чем на «зиме».
Но есть и риск прозевать тот самый момент: не уследили за прогнозом, не было времени посетить шиномонтаж, внезапно пришлось ехать за пару сотен километров, где уже зима. На снегу и льду летние шины ведут себя непрогнозируемо — это особенно опасно для тех, у кого немного опыта управления автомобилем на скользких дорогах.
Поэтому многие водители предпочитают поездить на зимних шинах лишнюю неделю-другую, чем оказаться на осеннем льду фактически «безоружным».
2. Проверим аккумулятор
С приходом холодов часто начинает фокусничать аккумуляторная батарея. Даже при легком «минусе» порой проскальзывают нехорошие нотки в голосе стартера, который подрастерял былую резвость. Как правило, это говорит о том, что батарея заряжена не полностью, а ее возросшее внутренне сопротивление не позволяет ей выдавать требуемый ток.
Когда придут настоящие холода, мотор уже не пустится — батарею надо срочно подзаряжать. Или даже менять.
Простейший способ оценить состояние батареи — измерить напряжение через пару часов после остановки двигателя. На клеммах аккумулятора должно быть 12,5 — 12,6 В.
Если у вас есть пусковые провода, лучше возить их с собой. Даже если батарея на вашем автомобиле в норме. В сложной ситуации они выручат и вас, и соседа по потоку.
3. Позаботимся об обзорности
В преддверии наступающих холодов есть смысл заменить стеклоочистители. За лето они наверняка поизносились, к тому же дворники — это типичный расходник, на котором не нужно экономить. Когда наступит весна, их можно будет поменять снова.
Вместе со стеклоочистителями нужно поменять и омывайку. Еще до морозов начинайте подливать спиртосодержащую жидкость (какую лучше купить — читайте здесь).
При этом нет смысла сразу переходить на незамерзайку «минус 30» — достаточно и «минус 10». Чем больше в жидкости спирта, тем сильнее запах, который издает разрешенный к применению изопропил. Поэтому, пока есть возможность, лучше пользоваться омывайками с небольшой концентрацией спирта — они не так противно пахнут.
4. Перетряхнем багажник
Под рукой всегда должны быть такие аксессуары, как скребок для льда и щетка-смётка. А также полноценная лопата — даже если вы живете в мегаполисе.
Содержимое багажника надо перетряхнуть, удалив оттуда летние причиндалы. Взамен там должна появиться хотя бы старая зимняя куртка — и пусть она никогда вам не понадобится. Представьте, что какая-то неисправность (банальный прокол колеса) застала вас вдали от цивилизации, а на улице — устойчивый «минус» и ветер. Вот здесь-то подобная одежда и пригодится.
Второе пожелание — обязательно возите с собой зарядку для смартфона: у них есть привычка быстро разряжаться в самое неподходящее время. Особенно тогда, когда нужна помощь.
Кстати, не все зарядки исправно выполняют свои функции. Среди них есть даже опасные. По ссылке — несколько советов, как выбрать качественное и при этом не очень дорогое устройство.
Комментарий специалиста
— Давно, казалось бы, канула в Лету подготовка к смене сезона, кроме замены колес. Но при резком понижении температуры несколько моментов могут заставить владельца понервничать и побегать вокруг машины.
Самое банальное — перестанут открываться двери, которые примерзнут к уплотнительным резинкам. Повышенная влажность легко превращается в цементирующуюся субстанцию, которая увеличивает жесткость кузова за счет «сварки» с дверьми. Профилактика простейшая — обезжиривание уплотнительных резинок и нанесение на них силикона.
Другая неприятность — замерзшая в бачке омывателя вода, которую вовремя не заменили на зимнюю омывайку. Эту, казалось бы, мелочь, не так-то просто устранить. Надо искать теплый паркинг или гараж, и там порой несколько часов отогревать систему.
- В автомобиле всегда должны находиться аптечка и огнетушитель. А в дальних поездках не будет лишним и буксировочный трос.
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Фото: depositphotos и «За рулем»