С очисткой лобового стекла средняя по цене жидкость справится не хуже дорогой. А недостатки у всех незамерзаек схожие.

Чем сегодня торгуют?

Материалы по теме Зачем сосед сыплет соль в бачок омывателя? Эксперт все объяснил

Любая из жидкостей состоит из спирта (он отвечает за незамерзающие свойства и очищает стекло), поверхностных активных веществ (удаляют сильные загрязнения) и воды.

До мая 2020 года при производстве использовали три вида спирта: метиловый, этиловый и изопропиловый.

Вне конкуренции метанольные (на основе метилового спирта) жидкости: только они сохраняют зимой нормальную текучесть, в то время как остальные густеют на глазах и не просачиваются через форсунки стеклоомывателей.

Реальная разница между омывайками на различной основе проявляется в мороз, когда струя из форсунки не дотягивается до стекла. Хуже всех себя ведут жидкости на изопропиловом спирте.

Но постановлением №4 главного санитарного врача от 23.05.2000 г. продажа незамерзающих жидкостей на основе метилового спирта на территории России была запрещена «из-за низкого уровня культуры и гигиенического образования части населения».

Жидкости на основе этилового спирта не запрещены, но так дороги, что торговать ими невыгодно.

Поэтому в наших магазинах продают самый неудачный вариант — на основе изопропилового спирта.

Не стоит переплачивать:

1. За бренд

4-литровая канистра Shell стоит 790 рублей, а 5-литровая «жидкость стеклоомывателя универсальная» Freedom — 299 рублей. В копеечку влетят «фирменные» незамерзайки VW, Nissan и т.п. Результат все эти омывайки показывают примерно одинаковый.

2. За удобную канистру

5 литров стеклоомывателя EuroStandart в канистре с двойной ручкой стоят 620 рублей (лейка в подарок). Приятно, но ведь пустая канистра, скорее всего, полетит в помойку вместе со своими двойными-тройными ручками. Стоит ли тратиться?

3. За малый объем

Чем меньше канистра, тем дороже обойдется незамерзайка. К примеру, за «литрушку» Spectrol Лимон просят 163 рублей — пять литров обойдутся в 815 рублей. Сравнимо по цене с жидкостью Shell. К тому же литровой канистры в непогоду может не хватить даже на одну поездку. Поэтому ряд производителей предлагает закупать сразу 20 л омывайки — так можно сэкономить 5–10% стоимости.

4. За ароматизатор

«Яблоко», «Жевательная резинка», «Тропические фрукты» — чем только не пытаются перебить резкий запах изопропила. За 5-литровую Arctic formula с ароматом фруктов придется заплатить примерно 500 рублей. Лучше купить жидкость с надписью «Без аромата» на этикетке. Пахнуть все равно будет, но обойдется дешевле.

5. За место приобретения

На фирменной АЗС незамерзайка стоит дороже, чем в гипермаркете. А у дилера дороже, чем на заправке. Цены могут отличаться в два-три раза.

На что стоит обратить внимание?

Важный параметр, влияющий на цену, — реальное содержание спирта в незамерзающей жидкости. По сути, речь о качестве исходного материала и честности производителя.

Итак: чем ниже указанная на этикетке температура, тем выше цена. Омывайка на «минус 30» всегда будет дороже, чем «на минус 10» того же бренда. И понятно почему — в таком продукте должно содержаться больше спирта. Многие автолюбители на этом экономят: мороз — 30 оС бывает не каждый день, да и воняет омывайка на «минус 10» существенно слабее.

Но как показывают наши (и не только) эксперименты, большая часть незамерзаек замерзает уже при температурах значительно выше заявленных. Например, на морозе в — 13 оС вместо указанных на этикетке — 30 оС.

Незамерзайки на основе метанола выпускать и продавать запрещено. Тем не менее они встречаются на рынках и на развалах вдоль трасс.

Причем уже при —10 оС эффективность незамерзайки будет минимальна: дело в том, что изопропиловый спирт становится крайне вязким при достижении температур замерзания. (Именно поэтому в незамерзайки добавляют этиленгликоль, который оставляет белые разводы). Поэтому, если вам нужна «честная» незамерзайка, которая не замерзнет на трассе внутри бачка и трубок, ищите индекс, который превосходит показатель примерно в два раза. Проще говоря, заливайте —35 оС для использования при температурах —17-18 оС.

Комментарий эксперта Николай Новоселов, директор по развитию компании Cuore Некачественную незамерзайку «выдаст» ее вес «Пропиловые спирты значительно менее плотные (около 0.8 г/см3), чем вода. Значит, в незамерзающей жидкости, рассчитанной на — 30 оС, спирта должно быть около 70 процентов. Литр такой жидкости должен весить примерно 900 граммов. А жидкость, рассчитанная на —20 оС, — примерно 930 граммов. Многие водители, которым важна надежность, покупают нашу 5-литровку 99.9 % спирта (которые весят 4 кг), добавляют пару капель концентрата для мытья посуды и делают незамерзайку сами».

На самодельной незамерзайке не сэкономишь (мнение эксперта «За рулем»)

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

Считайте сами: литр спирта стоит 200–300 рублей (его содержание в незамерзайке должно составлять от 25 до 75%). А ведь еще нужны ПАВы, без которых на стекле будет оставаться значительный налет. Подобный эксперимент мы уже проводили, и результаты восторга у нас не вызвали.

Наш совет: покупайте самую дорогую незамерзающую жидкость из дешевого сегмента. Это будет лучшим соотношением цена/качество.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.

Фото: Depositphotos и «За рулем»