USB-зарядки для телефонов: выбрали лучшие

Смартфон разрядился, а в машине нет USB-разъема? Нужен адаптер в автомобильную розетку. По результатам нашей экспертизы подберете недорогой и добротный.

Выбор автомобильных адаптеров с выходом USB колоссален: на любой вкус, цвет и кошелек. Разброс цен у образцов, которые мы приобрели для экспертизы, оказался двадцатикратным!

Помимо дизайна из внешних отличий в глаза бросается разве что количество выходов USB (один или два), а также материал корпуса — пластмассовый или металлический. Впрочем, есть и другие нюансы — и их выявит наша экспертиза.

Программа испытаний

Все устройства мы подвергли испытаниям на максимальную токовую нагрузку, одновременно контролируя выходное напряжение. Предельно допустимыми параметрами для достижения положительного баланса электроэнергии мы считали ток не менее 2 А при напряжении не менее 5,0 В. При меньших значениях тот же смартфон можно лишь медленно подзаряжать. А если включен навигатор или вы разговариваете по телефону, он будет разряжаться.

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Отдельно оценивали наличие подсветки гнезд в тестируемых устройствах. К ней отношение двоякое. С одной стороны, яркая подсветка мешает при движении в темное время суток. С другой — беглым взглядом водитель может определить, не выпал ли штекер из гнезда 12 В. А такое случается с некоторыми адаптерами, поэтому у каждого мы проверяли надежность фиксации в автомобильной цилиндрической розетке.

Выходные электрические параметры (ток и напряжение) оценивали по 5‑балльной системе, надежность фиксации в гнезде — по 3‑балльной. Электрические показатели для данных устройств гораздо важнее: с неплотно сидящим в гнезде еще можно ужиться, а вот от слабого адаптера толку не будет.

При этом оценивали не только выходной ток, но и напряжение: чем оно выше, тем больше технологический запас адаптера, поскольку просадка ниже 5 В недопустима.

12–13 место «Главдор». Адаптер автомобильный GL-269

Цена ~ 230 ₽

Количество USB-портов 2

Заявленный максимальный ток 2,4 А Корпус пластмассовый. Очень слабые электрические параметры, плюс плохая фиксация в разъеме. Место — одно из последних. 12–13 место GP AP12BMCU-2CR1

Цена ~ 300 ₽

Количество USB-портов 2

Заявленный максимальный ток 2,4 А Пластмассовый корпус. Длина провода — 420 мм. Реальные электрические параметры — одни из самых слабых в выборке. Фиксация тоже не из лучших, а цена явно завышена. 11 место Airline ACH-1 U-11

Цена ~ 140 ₽

Количество USB-портов 1

Заявленный максимальный ток 1 А Компактный пластмассовый корпус. Очень маленький выходной ток — впрочем, он соответствует заявленному. Цена невысокая, но итоговое место — в конце списка.

10 место Defender UCA-12

Цена ~ 130 ₽

Количество USB-портов 1

Заявленный максимальный ток 1 А Сверхкомпактный пластиковый корпус, в гнезде прикуривателя тонет полностью. Очень маленький выходной ток — применение устройства весьма ограничено. Цена соответствует качеству. 8–9 место Exployd Classic EX-Z-410

Цена ~ 70 ₽

Количество USB-портов 1

Заявленный максимальный ток 2,4 А Пластиковый корпус. Цена, на фоне других, смехотворная. Электрические параметры неплохие, но в гнезде откровенно болтается.

8–9 место Heyner 511500

Цена ~ 860 ₽

Количество USB-портов 2

Заявленный максимальный ток 2,1 А Пластмассовый корпус с одним USB-гнездом и витой полутораметровый провод со штекером micro-USB. Все заявленные параметры соблюдены, но цена высокая. 6–7 место Exployd Classic EX-7-413

Цена ~ 150 ₽

Количество USB-портов 2

Заявленный максимальный ток 2,4 А Пластмассовый корпус. К электрике вопросов нет, как и к цене. А вот фиксация в разъеме подкачала.

6–7 место ФАZА iPF-1000

Цена ~ 240 ₽

Количество USB-портов 2

Заявленный максимальный ток 2,4 А Пластмассовый корпус. Подвел невысокий выходной ток — отсюда и средний рейтинг изделия. 3–5 место Defender ECA-15

Цена ~ 180 ₽

Количество USB-портов 2

Заявленный максимальный ток 2 А Пластмассовый корпус. Хорошие электрические параметры, да и в гнезде сидит неплохо. Цена приемлемая.

3–5 место Intro CC120

Цена ~ 600 ₽

Количество USB-портов 2

Заявленный максимальный ток 2,4 А Металлический корпус, хорошие электрические показатели, средняя фиксация в гнезде прикуривателя. Но цена высоковата. 3–5 место Ainy EB-018K

Цена ~ 520 ₽

Количество USB-портов 2

Заявленный максимальный ток 2,4 А Пластмассовый корпус. Электрические параметры хорошие, но в разъеме держится неважно. Цена высокая.

1–2 место Samsung EP-LN 920CBEGRU

Цена ~ 1200 ₽

Количество USB-портов 2

Заявленный максимальный ток 2,4 А Пластмассовый корпус. Провод 1200 мм — в комплекте. Электрические показатели — одни из лучших в выборке, фиксация хорошая. Но цена совсем не радует. 1–2 место Xiaomi ZMi Car Charger AP821

Цена ~ 620 ₽

Количество USB-портов 2

Заявленный максимальный ток 2,4 А Металлический корпус. Лучшие электрические параметры в выборке. Фиксация средняя. Цена ­высокая, но оправданная.

ИТОГИ

По итогам испытаний лучшими оказались два устройства — Samsung и Xiaomi. С учетом двойного разброса в цене мы отдали предпочтение более экономному — Xiaomi. А общий вывод сенсации не принес: дорогие устройства в целом лучше дешевых. Их заявленные электрические параметры чаще соответствуют реальным.

USB-зарядки для телефонов: выбрали лучшие Смартфон разрядился, а в машине нет USB-разъема? Нужен адаптер в автомобильную розетку. По результатам нашей экспертизы подберете недорогой и добротный. USB-зарядки для телефонов: выбрали лучшие