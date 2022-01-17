Ручников скоро вообще не будет: да/нет? — журнал За рулем

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Ручников скоро вообще не будет: да/нет?

Увы, это правда — большинству водителей сегодня важнее иметь под рукой смартфон, а не рычаг стояночного тормоза.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени.

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В сравнительном тесте внедорожников автор использовал термин «старорежимная рукоятка ручника». Неужели ручной привод стояночного тормоза окончательно устарел?

— Будущее — за электромеханическим приводом «ручника», и оно уже наступило. Активация клавишей удобнее для многих водителей, да и место экономится — можно разместить площадку для телефона или подстаканники.

Интерьер Prado тоже старомодный. Рублено-прямоугольные формы передней панели, старорежимная рукоятка ручника (конкуренты уже поголовно перешли на электромеханическое управление), единственный USB-разъем и отсутствие площадки для смартфона. Но качество отделки заметно выше, чем в Pajero, да и явных эргономических проколов нет. Пусть и не изысканный, но вполне добротный салон.

Электроприводы всего и вся приближают автопилотную эру. Традиционную рукоятку будут с грустью вспоминать разве что живые «пилоты», которые ручником помогают машине быстрее проходить закрученные повороты. Но ради них производители вряд ли будут останавливать прогресс.

Ручников скоро вообще не будет: да/нет?

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У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!


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