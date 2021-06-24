Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — журнал За рулем

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Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни!

Эксперты «За рулем» приобрели в столичных магазинах тормозные колодки для автомобилей Hyundai Solaris и Kia Rio - 15 комплектов по цене от 900 до 3800 рублей. И сымитировали с ними предельный режим работы тормозов. Результаты - поучительные.

Чем популярнее машина, тем шире выбор запчастей у продавцов. Задумав испытания передних тормозных колодок для автомобилей семейства Solaris/Rio, мы легко приобрели в столичных магазинах 15 разных комплектов по цене от 900 до 3800 рублей.

Если бы мы захотели опробовать их по полной, в частности, определяя ресурс эксплуатации в реальной жизни, испытания растянулись бы на месяцы. Поэтому мы придумали кое-что более интересное — и показательное.

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Оторвали по полной

Особое внимание мы уделили проверке прочности связи между материалом накладки и каркасом тормозной колодки. Фактически это имитация предельного режима работы тормозов, когда торможение идет, что называется, «в дым». Если в этот момент колодка разрушится, то грош ей цена — все прочие достоинства уже не будут иметь никакого значения.

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Во избежание случайностей мы испытали по две колодки каждого наименования — интересно было оценить сходимость результатов.


Кроме того, проверили твердость накладок тормозных колодок. Строго говоря, это испытание не описано какими-либо ГОСТами или ТУ. Но ведь на языке автолюбителей постоянно крутятся понятия. Эта колодка «жесткая» — значит будет изнашивать тормозной диск, а эта «мягкая» — значит будет изнашиваться сама. Вот мы и решили проверить, какие колодки твердые, а какие мягкие.


Усилие срыва фрикционного материала с основания колодки фиксировали динамометром ДЭП1–1 Д‑5 С‑2.
Усилие срыва фрикционного материала с основания колодки фиксировали динамометром ДЭП1–1 Д‑5 С‑2.

Перед испытаниями на отрыв каждый образец выдержали при 200 ˚С в лабораторной печи в течение 30 минут.
Перед испытаниями на отрыв каждый образец выдержали при 200 ˚С в лабораторной печи в течение 30 минут.


Методика испытаний

Испытаниям на соответствие требованиям ГОСТ Р 41.90–99 п. 5.3.1.1 по методике ISO 6312–2014 подвергли 30 образцов. Предварительно с колодок удалили противоскрипные накладки, а заднюю поверхность очистили от неровностей. После «прожарки» колодку устанавливали на стенд с гидравлическим цилиндром, который воздействовал на нее в плоскости, параллельной каркасу.

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Предел прочности определяли как отношение усилия разрушающего сдвига к площади тормозной накладки. Минимальный приемлемый предел прочности на сдвиг составляет, согласно ГОСТ, 250 Н/см2 или 2,5 МПа.


Твердость колодок определяли по методу Бринелля. Испытательная нагрузка — 250 кгс, диаметр шарика — 10 мм, выдержка — 10 с. Определяли усредненный диаметр отпечатка, оставленного шариком.

Результаты экспертизы относятся только к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для суждений о качестве одноименной продукции в целом.


AMD.BF358, cтрана не указана
AMD.BF358, cтрана не указана

Примерная цена 950 ₽
Прочность соединения колодки с каркасом составляет примерно половину от требуемой ГОСТом: это самые «слабые» колодки в нашей выборке. Обе колодки не соответствуют требованиям ГОСТ Р 41.90–99.
Вердикт: не рекомендуем

СTR CKKH-46, Корея
СTR CKKH-46, Корея

Примерная цена 1450 ₽
Почти тройной разброс по величине разрушающего усилия: налицо нестабильность ­характеристик. Одна из колодок не соответствует требованиям ГОСТ Р 41.90–99.
Вердикт: не рекомендуем

Finwhale V1017, Германия
Finwhale V1017, Германия

Примерная цена 1400 ₽
Запас прочности — почти двойной. Одни из самых жестких колодок.
Вердикт: рекомендуем


Frixa FPH27, Корея
Frixa FPH27, Корея

Примерная цена 1000 ₽
Качество нестабильно: разброс по разруша­ющему усилию — около 40%. При этом одна из колодок не уложилась в требования стандарта ГОСТ Р 41.90–99.
Вердикт: не рекомендуем

Gold Hong Sung Brake HP0047, Корея
Gold Hong Sung Brake HP0047, Корея

Примерная цена 1400 ₽
Параметры колодок близкие, запас по прочности примерно полуторный. Колодки довольно мягкие.
Вердикт: рекомендуем

Hi-Q Sangsin Brake SP 1399, Корея
Hi-Q Sangsin Brake SP 1399, Корея

Примерная цена 1400 ₽
Качество нестабильно: разброс по разруша­ющему усилию достигает 60%. При этом одна из колодок уложилась в требования стандарта «на грани фола».
Вердикт: Формально замечаний нет, но любителям активной езды лучше поискать ­другие колодки


Hyundai Genuine Parts 58101, Корея
Hyundai Genuine Parts 58101, Корея

Примерная цена 3800 ₽
От колодок, заявленных как оригинальные, ожидали большего: здесь же налицо ­нестабильность характеристик и превышение ­требований ГОСТа всего на пару процентов...
Вердикт: слишком дорого!

Kortex KT1399STD, Китай
Kortex KT1399STD, Китай

Примерная цена 1100 ₽
Отметим большой запас прочности. Довольно жесткие.
Вердикт: рекомендуем


Lecar 0410705–01, Россия
Lecar 0410705–01, Россия

Примерная цена 900 ₽
Разброс характеристик солидный: одна колодка уложилась в требования с трудом.
Вердикт: за такую цену — ездить можно.


Mando MPH 46, Корея
Mando MPH 46, Корея

Примерная цена 1100 ₽
Обе колодки не соответствуют требованиям ГОСТ Р 41.90–99.
Вердикт: не рекомендуем

Quattro Freni QF 81702, Россия
Quattro Freni QF 81702, Россия

Примерная цена 120 ₽
Сильно пачкаются. Обе колодки провалили испытания.
Вердикт: не рекомендуем

Remsa 1488.02, Испания
Remsa 1488.02, Испания

Примерная цена 1700 ₽
Характеристики близкие, в стандарт уложились. Скорее всего, бережно отнесутся к дискам.
Вердикт: рекомендуем


Trialli Liberta Di Moto PF 0806, КНР
Trialli Liberta Di Moto PF 0806, КНР

Примерная цена 1000 ₽
В требования ГОСТ обе колодки уложились. Колодки довольно жесткие.
Вердикт: рекомендуем

TRW Cotec GDB 3548, Испания
TRW Cotec GDB 3548, Испания

Примерная цена 2000 ₽
В требования ГОСТ обе колодки уложились. Колодки мягкие.
Вердикт: рекомендуем

«За рулем», Украина
«За рулем», Украина

Примерная цена 900 ₽
В требования ГОСТ обе колодки спокойно ­уложились. Колодки жесткие.
Вердикт: рекомендуем

КОМУ ПОЛЕЗНЫ ЖЕСТКИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ?

Тем, кто редко и мало ездит. На тормозных дисках таких автомобилей образуется коррозия, которую жесткие колодки, возможно, снимут быстрее. Мягким сделать это будет сложнее. Оксид железа, зловредный Fe2O3, имеет очень высокую твердость — в несколько раз больше твердости чугуна, из которого образовался.


Тормозить или сникерснуть?

Даже в ходе таких узкоспециализированных испытаний из 15 проверенных колодок мы забраковали 5 комплектов! Иными словами, каждый третий набор колодок при очень интенсивном торможении с большой скорости опасен для жизни…


AMD, CTR, Frixa, Mando, Quattro Freni — все эти бренды не укладываются в требования ГОСТ Р 41.90–99.


Твердость колодок позволяет косвенно прикинуть срок их службы. При прочих равных условиях твердая колодка наверняка проживет дольше мягкой — хотя при этом сильнее будет изнашивать тормозной диск.


Самыми «твердыми» оказались Lecar и «За рулем», а также Finwhale. Самые мягкие — Mando, TRW и Quattro Freni.


КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА


Павел Платонов, инженер ООО «НПО „ТАЛИС“
Павел Платонов, инженер ООО «НПО „ТАЛИС“


Качество производства тормозных колодок — это фактор, который не менее важен, чем качество торможения. Помимо гостированной величины — усилия сдвига (среза) накладки тормозной с пластины — стоит также обратить внимание на тип и внешний вид среза. Особо следует опасаться колодок, у которых отрыв происходит на стыке пластины и накладки. Это означает, что при интенсивном торможении, нагрев колодку, вы рискуете оторвать фрикционную накладку и остаться без тормозов.


Чтобы этого не допустить, в некоторых недорогих колодках используется так называемый «жертвенный слой» накладки толщиной около 3 мм со стороны пластины. Этот слой имеет отличные от основной массы свойства и пропитан клеевым составом, а потому сильно изношенная колодка будет тормозить намного хуже.


Удивило большое количество колодок с неоднородной, как бы неразмешанной фрикционной массой. На срезе видны комки, явно отличающиеся по плотности (а иногда и по цвету) от основной массы… Как поведет себя такая колодка — неизвестно. Поэтому, покупая колодки, советую внимательно их осмотреть.


Редакция благодарит ООО «НПО „ТАЛИС“ за помощь в проведении испытаний.


Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни!

Эксперты «За рулем» приобрели в столичных магазинах тормозные колодки для автомобилей Hyundai Solaris и Kia Rio — 15 комплектов по цене от 900 до 3800 рублей. И сымитировали с ними предельный режим работы тормозов. Результаты — поучительные.

Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256191Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256190Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256189Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256188Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256195Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256194Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256192Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256199Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256198Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256197Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256196Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256203Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256202Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256201Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256200Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256207Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256206Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256205Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256204Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни!
Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни!

Эксперты «За рулем» приобрели в столичных магазинах тормозные колодки для автомобилей Hyundai Solaris и Kia Rio — 15 комплектов по цене от 900 до 3800 рублей. И сымитировали с ними предельный режим работы тормозов. Результаты — поучительные.

Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256191Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256192Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256188Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256190Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256195Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256196Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256194Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256197Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256200Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256199Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256198Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256203Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256201Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256202Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256204Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256206Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256207Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256189Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни! — фото 1256205Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни!

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