Проверили тормозные колодки: каждая третья опасна для жизни!

Чем популярнее машина, тем шире выбор запчастей у продавцов. Задумав испытания передних тормозных колодок для автомобилей семейства Solaris/Rio, мы легко приобрели в столичных магазинах 15 разных комплектов по цене от 900 до 3800 рублей.

Если бы мы захотели опробовать их по полной, в частности, определяя ресурс эксплуатации в реальной жизни, испытания растянулись бы на месяцы. Поэтому мы придумали кое-что более интересное — и показательное.

Особое внимание мы уделили проверке прочности связи между материалом накладки и каркасом тормозной колодки . Фактически это имитация предельного режима работы тормозов, когда торможение идет, что называется, «в дым». Если в этот момент колодка разрушится, то грош ей цена — все прочие достоинства уже не будут иметь никакого значения.

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Во избежание случайностей мы испытали по две колодки каждого наименования — интересно было оценить сходимость результатов.





Кроме того, проверили твердость накладок тормозных колодок . Строго говоря, это испытание не описано какими-либо ГОСТами или ТУ. Но ведь на языке автолюбителей постоянно крутятся понятия. Эта колодка «жесткая» — значит будет изнашивать тормозной диск, а эта «мягкая» — значит будет изнашиваться сама. Вот мы и решили проверить, какие колодки твердые, а какие мягкие.





Усилие срыва фрикционного материала с основания колодки фиксировали динамометром ДЭП1–1 Д‑5 С‑2. Перед испытаниями на отрыв каждый образец выдержали при 200 ˚С в лабораторной печи в течение 30 минут.

Методика испытаний

Испытаниям на соответствие требованиям ГОСТ Р 41.90–99 п. 5.3.1.1 по методике ISO 6312–2014 подвергли 30 образцов. Предварительно с колодок удалили противоскрипные накладки, а заднюю поверхность очистили от неровностей. После «прожарки» колодку устанавливали на стенд с гидравлическим цилиндром, который воздействовал на нее в плоскости, параллельной каркасу.

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Предел прочности определяли как отношение усилия разрушающего сдвига к площади тормозной накладки. Минимальный приемлемый предел прочности на сдвиг составляет, согласно ГОСТ, 250 Н/см2 или 2,5 МПа.





Твердость колодок определяли по методу Бринелля. Испытательная нагрузка — 250 кгс, диаметр шарика — 10 мм, выдержка — 10 с. Определяли усредненный диаметр отпечатка, оставленного шариком.

Результаты экспертизы относятся только к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для суждений о качестве одноименной продукции в целом.





AMD.BF358, cтрана не указана Примерная цена 950 ₽

Прочность соединения колодки с каркасом составляет примерно половину от требуемой ГОСТом: это самые «слабые» колодки в нашей выборке. Обе колодки не соответствуют требованиям ГОСТ Р 41.90–99.

Вердикт: не рекомендуем СTR CKKH-46, Корея Примерная цена 1450 ₽

Почти тройной разброс по величине разрушающего усилия: налицо нестабильность ­характеристик. Одна из колодок не соответствует требованиям ГОСТ Р 41.90–99.

Вердикт: не рекомендуем Finwhale V1017, Германия Примерная цена 1400 ₽

Запас прочности — почти двойной. Одни из самых жестких колодок.

Вердикт: рекомендуем





Frixa FPH27, Корея Примерная цена 1000 ₽

Качество нестабильно: разброс по разруша­ющему усилию — около 40%. При этом одна из колодок не уложилась в требования стандарта ГОСТ Р 41.90–99.

Вердикт: не рекомендуем Gold Hong Sung Brake HP0047, Корея Примерная цена 1400 ₽

Параметры колодок близкие, запас по прочности примерно полуторный. Колодки довольно мягкие.

Вердикт: рекомендуем Hi-Q Sangsin Brake SP 1399, Корея Примерная цена 1400 ₽

Качество нестабильно: разброс по разруша­ющему усилию достигает 60%. При этом одна из колодок уложилась в требования стандарта «на грани фола».

Вердикт: Формально замечаний нет, но любителям активной езды лучше поискать ­другие колодки





Hyundai Genuine Parts 58101, Корея Примерная цена 3800 ₽

От колодок, заявленных как оригинальные, ожидали большего: здесь же налицо ­нестабильность характеристик и превышение ­требований ГОСТа всего на пару процентов...

Вердикт: слишком дорого! Kortex KT1399STD, Китай Примерная цена 1100 ₽

Отметим большой запас прочности. Довольно жесткие.

Вердикт: рекомендуем

Lecar 0410705–01, Россия Примерная цена 900 ₽

Разброс характеристик солидный: одна колодка уложилась в требования с трудом.

Вердикт: за такую цену — ездить можно.





Mando MPH 46, Корея Примерная цена 1100 ₽

Обе колодки не соответствуют требованиям ГОСТ Р 41.90–99.

Вердикт: не рекомендуем Quattro Freni QF 81702, Россия Примерная цена 120 ₽

Сильно пачкаются. Обе колодки провалили испытания.

Вердикт: не рекомендуем Remsa 1488.02, Испания Примерная цена 1700 ₽

Характеристики близкие, в стандарт уложились. Скорее всего, бережно отнесутся к дискам.

Вердикт: рекомендуем





Trialli Liberta Di Moto PF 0806, КНР Примерная цена 1000 ₽

В требования ГОСТ обе колодки уложились. Колодки довольно жесткие.

Вердикт: рекомендуем TRW Cotec GDB 3548, Испания Примерная цена 2000 ₽

В требования ГОСТ обе колодки уложились. Колодки мягкие.

Вердикт: рекомендуем «За рулем», Украина Примерная цена 900 ₽

В требования ГОСТ обе колодки спокойно ­уложились. Колодки жесткие.

Вердикт: рекомендуем

КОМУ ПОЛЕЗНЫ ЖЕСТКИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ? Тем, кто редко и мало ездит. На тормозных дисках таких автомобилей образуется коррозия, которую жесткие колодки, возможно, снимут быстрее. Мягким сделать это будет сложнее. Оксид железа, зловредный Fe 2 O 3 , имеет очень высокую твердость — в несколько раз больше твердости чугуна, из которого образовался.

Тормозить или сникерснуть?

Даже в ходе таких узкоспециализированных испытаний из 15 проверенных колодок мы забраковали 5 комплектов! Иными словами, каждый третий набор колодок при очень интенсивном торможении с большой скорости опасен для жизни…





AMD, CTR, Frixa, Mando, Quattro Freni — все эти бренды не укладываются в требования ГОСТ Р 41.90–99.





Твердость колодок позволяет косвенно прикинуть срок их службы. При прочих равных условиях твердая колодка наверняка проживет дольше мягкой — хотя при этом сильнее будет изнашивать тормозной диск.





Самыми «твердыми» оказались Lecar и «За рулем», а также Finwhale. Самые мягкие — Mando, TRW и Quattro Freni.





КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА





Павел Платонов, инженер ООО «НПО „ТАЛИС“





Качество производства тормозных колодок — это фактор, который не менее важен, чем качество торможения. Помимо гостированной величины — усилия сдвига (среза) накладки тормозной с пластины — стоит также обратить внимание на тип и внешний вид среза. Особо следует опасаться колодок, у которых отрыв происходит на стыке пластины и накладки. Это означает, что при интенсивном торможении, нагрев колодку, вы рискуете оторвать фрикционную накладку и остаться без тормозов .





Чтобы этого не допустить, в некоторых недорогих колодках используется так называемый «жертвенный слой» накладки толщиной около 3 мм со стороны пластины. Этот слой имеет отличные от основной массы свойства и пропитан клеевым составом, а потому сильно изношенная колодка будет тормозить намного хуже.





Удивило большое количество колодок с неоднородной, как бы неразмешанной фрикционной массой. На срезе видны комки, явно отличающиеся по плотности (а иногда и по цвету) от основной массы… Как поведет себя такая колодка — неизвестно. Поэтому, покупая колодки, советую внимательно их осмотреть.





Редакция благодарит ООО «НПО „ТАЛИС“ за помощь в проведении испытаний.



