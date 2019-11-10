Тормоза — самая важная часть вашего автомобиля с точки зрения безопасности. А как они работают и выходят из строя? Спойлер — тест на сдвиг выдержали не все.

Дешевизна тормозных колодок на полке магазина запчастей может показаться заманчивой, но есть причина, по которой они так дешевы. В этом видео показано, почему не стоит покупать самые дешевые автокомпоненты.

Компания Fenske скооперировалась с производителем тормозных систем NSR, чтобы получить доступ к специализированному оборудованию компании, предназначенному специально для тестирования тормозных колодок. Эксперты сравнили пять продуктов, доступных для одного и того же автомобиля: бюджетную колодку для вторичного рынка, колодку среднеценового уровня для вторичного рынка, высококачественную колодку для вторичного рынка и дорогие колодки компаний NSR и OEM.

Демонстрируя графики для анализа взаимосвязи между силой нажатия педали, температурой нагрева и коэффициентом трения, эксперты определили, как работают дешевые и дорогие колодки и в чем, собственно, между ними разница.

Потом колодки поместили в смоделированные суровые зимние условия, чтобы увидеть, как они сохраняются. В этом соревновании колодки OEM и NSR вышли практически невредимыми.

Самый неожиданный результат эксперты получили при тестировании на сдвиг: колодки поставили в аппарат, который вычислил, сколько сил требуется, чтобы отделить фрикционный материал от опорной пластины. И вот в этом состязании бюджетные и промежуточные колодки для вторичного рынка показали лучшие результаты, превзойдя высококачественные NRS и OEM.

Так что экономить на колодках, разумеется, не стоит, но и производителям качественных продуктов еще есть над чем поработать.

В этом видео вы найдете ответы на самые популярные вопросы о тормозной системе автомобиля.



Видео: YouTube