Сегодня в автомагазинах можно приобрести так называемые ремонтные шипы. Это находка для владельцев изношенных зимних шин. Однако не во всех случаях ремонтные шипы выручат: порой их установка бессмысленна.
Интернет переполнен «советами», как перестать получать штрафы от камер. Едва ли не самым простым и эффективным называют стирание черной краски с номерных знаков. Впрочем, не спешите бежать к машине с ацетоном!
С 5 по 10 ноября в Милане пройдет 77-я международная выставка EICMA, где соберутся многочисленные производители мототехники, экипировки и аксессуаров. Компания Motul представит новое оформление для продукции Powersport.