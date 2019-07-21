Опубликовано видео с ответами на самые популярные вопросы о тормозной системе автомобиля.

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Специалисты компании Bosch рассказали об особенностях обслуживания тормозных систем автомобиля в новом видео.

В нем они развенчивают ряд мифов и дают советы по устранению неисправностей, возникающих время от времени в тормозной системе. Так, например, скрипы при торможении возникают не только из-за некачественных колодок. Неприятные шумы могут появляться из-за вибрации деталей как тормозной системы, так и подвески или даже рулевого управления, а тормозной диск, который из-за большой площади похож на динамик, усиливает их.

Нередко шумы и биение во время торможения возникают из-за перетянутых колесных болтов: повышение температуры способно немного искривить диск, а перетянутые болты не позволят компенсировать расширение металла.

Поэтому при осмотре тормозной системы следует проверять также колеса, подвеску и рулевое управление автомобиля. При этом специалисты Bosch отмечают, что частая недорогая профилактика эффективнее редкого и дорогостоящего ремонта. Регулярная смазка (но ни в коем случае не металлосодержащими составами), чистка направляющих, отслеживание состояния резиновых компонентов и пружин значительно продлят срок службы всей системы. Проводить такой осмотр рекомендуется раз в полгода, желательно перед зимним сезоном и после него.

Если же дело все-таки дошло до ремонта, то не стоит ограничиваться заменой отдельных деталей. Ремонт нужно проводить в комплексе, так как новая деталь в неисправном механизме не всегда решает проблему. Например, установка новых тормозных колодок не всегда избавляет от скрипов, а значит при обслуживании мастер явно что-то просмотрел или поленился исправить, оставив часть проблемы на потом.

Особое внимание специалисты советуют уделять тормозной жидкости, которая со временем теряет свои свойства. Поэтому рекомендуется менять ее в срок, указанный автопроизводителем, и не пытаться сэкономить при покупке.

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Фото, видео: Bosch