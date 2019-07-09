В США автовладельцам запретили заглядывать под капот

Речь идет о ремонтных работах, которые хозяева машин хотят проводить своими силами в своем гараже.

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В разных штатах США законы отличаются, и среди них немало таких норм, которые вызывают улыбку или недоумение. К числу последних относится новый запрет, появившийся в штате Калифорния и относящийся к округу Сакраменто. Там владельцам запретили самостоятельно ремонтировать свои машины.

Местный закон ставит под запрет работу с автомобилями, которые не принадлежат лицам, проживающим по тому адресу, где ремонтируют машину. Нельзя чинить технику с использованием инструментов, которые не относятся к числу бытовых, а также нельзя проводить такие манипуляции с транспортными средствами, которые обездвиживают их на 24 часа и более.

При этом менять масло и фильтры, обслуживать тормоза, ремонтировать покрышки и проводить другие мелкие операции в Сакраменто по-прежнему разрешается. Свой запрет власти объяснили стремлением защитить окружающую среду от загрязнения горюче-смазочными материалами и прочей химией, которая используется при ремонте.

Любого, кого полиция поймает на нарушении новых правил, ждет штраф в 430 долларов.

А вот автопилот в Калифорнии узаконили еще в 2012 году.

Фото: depositphotos.com