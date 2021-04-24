У меня коробка-автомат. Зачем нужен ручник?

Многие владельцы машин с автоматами не пользуются стояночным тормозом, полностью полагаясь на режим «Парковка». А зря!

1. Парковка на заметном уклоне

Что такое режим «Р»? Это крупнозубчатая шестеренка, которая связана с выходным валом коробки, и механизм с рычагом. Стальной рычаг входит между зубьями шестеренки, блокирует ее движение — колеса стопорятся.

Вот такой механизм стопорит колеса при переводе селектора в режим «паркинг».

Подвох в том, что проваливается рычаг во впадину легко, а вот «вынуть» его оттуда бывает затруднительно. Владельцы машин с автоматическими коробками знают, насколько тяжело передвинуть селектор коробки из положения Р, если машина стояла на уклоне.

И чем круче уклон, тем сильнее может зажать рычаг. Так тросовый привод управления коробкой если не сломается, то растянется. Поэтому на крутом уклоне машину разумно ставить на ручник.

2. Парковка на скользком уклоне

Иногда машине нужны тормоза по схеме 4х4. Ведь место парковки на уклоне может быть настолько скользким, что два заблокированных колеса просто не удержат машину. Есть смысл использовать стояночный тормоз, который будет стопорить задние колеса, а передние удержит коробка передач в положении Р.

3. Аварийное торможение

Ручник может быть единственным и последним способом остановить автомобиль, если рабочая тормозная система внезапно вышла из строя. Поэтому стояночный тормоз должен быть исправен и готов к работе. А для этого нужно держать его «в тонусе» — использовать чаще. Долго не работающий механизм зарастает грязью, ржавеет. И когда понадобится позарез, может просто не сработать.

Как проверить ручник?

Материалы по теме 12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Владельцам автомобилей с тросовым приводом ручника стоит иногда останавливать автомобиль стояночным тормозом — в безопасном месте и на невысокой скорости. Так вы убедитесь в исправности ручника и симметричности тормозных сил справа и слева. Если выяснится, что остановочный путь велик — значит, надо устроить ревизию тормозам.

Конечно, при таком тесте сзади не должно быть автомобилей — ведь стоп-сигналы не загорятся.

Когда ручник может не сработать?

Материалы по теме Если пользоваться ручником зимой, что будет?

Колодки, прижатые к диску или барабану, могут примерзнуть или прикипеть. И это — единственная возможная проблема. Случиться такое может, если вы поставили машину надолго после покорения глубокой лужи или мойки.

Просушите тормоза несколькими интенсивными торможениями, нажимая на педаль, или просто потормозите ручником (без блокировки колес). Конечно, если на вашем автомобиле привод тросовый, а не электронный.

Как правильно парковаться

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

При парковке: нажимаем на педаль тормоза, затем, не отпуская педали, затягиваем стояночный тормоз. Так мы снизим нагрузку на механический или электрический привод. И только после этого переводим селектор автоматической коробки в положение Р.

Трогаясь с места, сначала включаем в коробке (или вариаторе) P или R и только потом снимаем автомобиль со стояночного тормоза. Иначе на уклоне автомобиль чуть откатится и зажмет фиксатор паркинга в коробке.

Ручник — символ надежды

Относитесь к стояночному тормозу, как моряки всегда относились к якорю — символу надежды. Надежды на спасение в критической ситуации.

Девять ошибок водителей, которые убивают вариатор, — тут.

Фото: фирмы-производители