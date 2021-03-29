Вопрос с форума «За рулем» (мы на них отвечаем периодически):
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— Имеет ли смысл использовать автоматические коробки передач разных типов для серьезных полноприводных внедорожников?
— Применение вариаторов и роботизированных коробок для внедорожников — не лучшая идея. Они не любят длительного буксования и больших нагрузок, поскольку созданы для быстрого и экономичного движения по хорошим дорогам.
Гидромеханическая коробка передач может выдерживать очень большие нагрузки при условии хорошего охлаждения рабочей жидкости и является оптимальной для тяжелых «профессиональных» внедорожников.
Вариаторы, гидромеханические коробки и преселективные роботы — сложные гидроэлектромеханические устройства, где большое значение имеет состояние масла. В них применяются насосы с редукционными клапанами, которые могут зависать при попадании твердых частиц. Исполнительные механизмы управляются электромагнитными клапанами, которые при загрязнении отказывают. К тому же температура жидкости в этих агрегатах намного выше, чем в механических коробках передач, что постепенно ухудшает ее характеристики. Поэтому, несмотря на наличие фильтров, жидкость надо менять чаще, чем масло в простой «механике».
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