5 занятных фактов о дизеле, которых вы (спорим?) не знали

Арктическое дизтопливо производят в жару. А без природного газа не работает ни один современный дизель... В тяжелом топливе много всего загадочного.

Дизель работает на угле

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Дизельный двигатель должен был обходиться без «солярки». Первоначально в качестве идеального топлива Дизель предлагал растительные масла и даже каменноугольную пыль.

Но многочисленные эксперименты показали: использовать угольную пыль как топливо невозможно. Прежде всего, из-за высоких абразивных свойств как самой пыли, так и золы, получающейся при сгорании. Кроме того, возникали сложности с подачей пыли в цилиндры. Вдоволь намучившись, Рудольф Дизель переориентировался на нефтепродукты.

Нанопыль в цилиндрах

«Зеленые» требовали от производителей дизельных моторов ежегодно снижать количество вредных выбросов. В результате инженеры обеднили смесь так, что на выпуске появилась нанопыль (она же сажа). Тогда «зеленые» заявили, что сажу производят только дизели, а потому такие двигатели надо запретить. Но вскоре выяснилось, что большого вреда от дизельной сажи нет — нанопыль от бензиновых турбомоторов с непосредственным впрыском куда опаснее для легких.

Газ погубит дизель

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Речь, в первую очередь, идет о Европе. Дело в том, что современные дизели оснащены системами нейтрализации, в которых для очистки выхлопных газов используется жидкий реагент Adblue. Это раствор мочевины и деминерализованной воды.

Занятно, что мочевину синтезируют из аммиака, а его, в свою очередь, получают… из природного газа! А газ в Европе сейчас на вес золота. В связи с этим немецкий BASF резко уменьшил производство аммиака. На месяц остановил производство завод в Италии. Цена на Adblue подпрыгнула примерно в шесть раз! А эксплуатация дизелей с нейтрализаторами SCR без нее запрещена еще с 2008 года…

История дизеля насчитывает почти 130 лет — будем надеяться, что на этом она не закончится.

Синяя крышка закрывает горловину, в которую заливают раствор AdBlue.

Дизтопливо разных цветов

Существует много мифов о цвете дизельного топлива. Раз и навсегда развеять их мы попросили эксперта компании «Газпромнефть» Виктора Чуякова:

«Отличия в цвете дизтоплив разных производителей могут быть обусловлены технологическими особенностями конкретного производства. Например, если один и тот же НПЗ выпускает ДТ по ГОСТу и по ТУ, эти два продукта могут различаться по цвету. Но прямой идентификации, как и связи цвета топлива с сезонностью или его производителем, не существует.

Летнее и зимнее дизельное топливо визуально также не различаются. Можно даже сказать, что степень очистки современного топлива достигла такого уровня, что визуально не всегда можно отличить даже бензин от ДТ».





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Не удивляйтесь! Такое топливо предназначено для «северного завоза» — поставок всего необходимого (от продуктов до топлива) регионам Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и европейской части России.

Причина «внесезонности» понятна: надо уложиться в период навигации, который заканчивается до наступления сильных морозов. Что касается зимнего дизтоплива для АЗС, расположенных в более теплых уголках нашей страны, то тут чудес нет. Его начинают выпускать в конце осени, когда температура начинает опускаться до нуля.

Продлить жизнь любого механизма помогут современные присадки в ГСМ.

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