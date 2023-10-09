Эксперты «За рулем» выявили лучшие тормозные цилиндры для Lada и Renault

Из 15 испытанных специалистами задних тормозных цилиндров для популярных автомобилей на платформе В0 годятся на замену далеко не все.

Платформа В0 альянса Renault-Nissan и примкнувшего к нему на время АВТОВАЗа – это популярные у нас Ларгусы, Логаны, Дастеры, Алмеры, Лада XRAY и много других машин. Задние барабанные тормоза у них отличаются высоким ресурсом колодок – до 100 тысяч км.

Именно поэтому при ремонте тормозной системы желательно установить максимально качественные цилиндры. Ведь будет обидно, если после небольшого пробега цилиндр вдруг потечет и, помимо плохой работы тормозов, вы попадете на необходимость замены всех четырех колодок, даже если пропитались «тормозухой» лишь две из них.

Выбор задних тормозных цилиндров для них неплохой – мы приобрели 15 образцов различных брендов.

Как испытывали

У всех купленных цилиндров для начала, ради интереса, проверили усилие откручивания штуцеров – вдруг попался брак и соединения изначально закисли?

Затем все штуцеры завернули с моментом 7 Н·м и отправили цилиндры на четверо суток в камеру соляного тумана. После этого вновь измерили момент откручивания штуцеров: чем выше разница с исходным моментом, тем сильнее воздействие коррозии.

Оценили состояние наружной части поршней. Измерили шероховатость внутренней поверхности цилиндров: чем она меньше, тем лучше – цилиндр, скорее всего, проживет дольше.

А уплотнительные манжеты и защитные чехлы (пыльники) отправили на трое суток в камеру с тормозной жидкостью, нагретой до 150 °C. В идеале размеры уплотнений не должны были бы поменяться. Но так, как выяснилось, не бывает.

Мы обратили особое внимание на коррозию штуцеров прокачки, потому что конструкция, разработанная, видимо, для теплых стран, очень нежная: чуть что – и при попытке прокачать тормоза штуцер обламывается. Размер резьбы – всего М7×1, притом что у наших ВАЗов он составляет М8×1,25, а у «корейцев» достигает М10×1.

Участники

Результаты проведенных нами испытаний относятся к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для суждений о качестве всей одноименной продукции в целом.

Asam Примерная цена 1900 ₽

Лучший результат по устойчивости поршней к соли, штуцер также проявил себя хорошо. Шероховатость поверхности достойная. В целом – лучший результат. Рекомендуем к применению. ASP Примерная цена 770 ₽

Соляной туман негативно повлиял на отворачиваемость штуцера: один из худших результатов в выборке. Состояние поршней при этом самое плохое. Воздействие тормозной жидкости также прошло болезненно. Шероховатость цилиндра хорошая, но в целом – последнее место. Рекомендовать не можем. Bosch Примерная цена 3800 ₽

Всё было бы неплохо, но тест поршней на коррозию откровенно провален: худший результат. Рекомендовать не можем.

Delphi Примерная цена 3400 ₽

Худшие показатели состояния штуцера после соляного тумана испортили общее впечатление. А вот поршни при этом остались нетронутыми – удивительно. Обратили внимание, что упаковка была заклеена повторно – возможна подделка. Рекомендовать данный экземпляр не можем. Fenox Примерная цена 1050 ₽

Лучшая стойкость штуцера к воздействию соляного тумана сочетается с худшим состоянием выступающей части поршней. Налицо нелюбовь резинок к горячей «тормозухе». Рекомендовать не можем. Galant Примерная цена 870 ₽

Жуткие показатели по шероховатости поверхности цилиндра, многократно уступающие остальным цилиндрам. На этом фоне даже прочие хорошие показатели не вызвали положительных эмоций. Рекомендовать не можем.

Höfer Примерная цена 1300 ₽

Отметим хорошие показатели по шероховатости поверхности цилиндра. Остальные – средние. Рекомендуем при отсутствии альтернативы. Kroner Примерная цена 950 ₽

Плохой результат по воздействию тормозной жидкости и общий низкий результат. Рекомендовать не можем. Lada Примерная цена 650 ₽

Лучшая поверхность цилиндра в нашей выборке, но остальные показатели средние. Рекомендуем при отсутствии альтернативы.

Lecar Примерная цена 1150 ₽

Хорошие показатели шероховатости и стойкость к воздействию горячей тормозной жидкости вывели этот цилиндр на общее третье место. Рекомендуем. Manöver Примерная цена 1200 ₽

Шероховатость хорошая, но общий результат совсем слабый. Рекомендовать не можем. Pilenga Примерная цена 700 ₽

Поршни заржавели под воздействием соли. Кроме того, изделие споткнулось на пребывании в тормозной жидкости. Рекомендовать не можем.

SAT Примерная цена 800 ₽

Очень хорошая шероховатость, остальные ­показатели средние. Рекомендуем при отсутствии альтернативы. Stellox Примерная цена 950 ₽

Лучший результат по воздействию тормозной жидкости, остальные оценки не ниже среднего. Рекомендуем. Trialli Примерная цена 1000 ₽

Хорошая шероховатость поверхности плюс средние результаты в остальных номинациях. Рекомендуем при отсутствии альтернативы.

Что в итоге?

Очевидного лидера в нашей выборке не оказалось.

После воздействия соляного тумана момент откручивания штуцера у одних цилиндров увеличился, а у других, наоборот, снизился. Меньше других поддался вредному воздействию Fenox: его момент откручивания уменьшился всего на 0,06 Н·м – это менее одного процента. Неплохо показали себя также Asam и Bosch. А вот Delphi явно пострадал от начавшейся коррозии: момент подпрыгнул аж до 10,39 Н·м, то есть почти в полтора раза! В отстающие вместе с ним попал и цилиндр ASP.

Последствия пребывания в соляном тумане – прошло всего лишь четверо суток.

Отдельно оценили стойкость к соляному туману выступающей наружной части поршней. Не возникло замечаний только к образцам Asam, Delphi и Galant. При этом Bosch неожиданно оказался в отстающих, чем погубил свою надежду на победу. Столь же плохо проявили себя ASP, Fenox и Pilenga.

Резиновые компоненты до и после старения в тормозной жидкости.

Теперь оцениваем шероховатость. Понятно, что если вместо зеркальной поверхности будет подобие наждака, то манжеты долго не протянут. Здесь в лидерах оказались Lada, Bosch, Delphi и SAT. Совсем плохо проявил себя Galant: его шероховатость оказалась почти на порядок хуже, чем у лидеров.

Воздействие горячей тормозной жидкости не понравилось никому. Лучше других выглядели Stellox, Galant и Delphi. С трудом перенесли «баню» Kroner и Fenox.

Определяем крутящий момент отворачивания штуцера – как в исходном состоянии, так и для оценки воздействия коррозии.

Возникла забавная ситуация: лидеры в одной номинации оказались аутсайдерами в другой. Тот же Delphi, штуцер которого застрял в соляном тумане, блеснул прекрасным состоянием выступающей частью поршня и отлично показал себя при замерах шероховатости.

Другой пример – Galant. Шероховатость у него – хуже не бывает, а стойкость к воздействию тормозной жидкости – одна из самых высоких.

Поэтому для составления итоговой табели о рангах пришлось прибегнуть к промежуточным оценкам. В каждой номинации определяли лучшего и худшего участника, выставляя им, соответственно, 5,0 и 1,0 балла. Остальные получали оценки пропорционально показанному результату. Единственное испытание, где оценки выставляли эксперты, – это стойкость поршня к соляному туману. Итоговая оценка – средний балл по результатам четырех испытаний.

Победил Asam, за ним расположились Stellox и Lecar.

Результаты испытаний задних тормозных цилиндров для автомобилей на платформе В0

* Предварительная затяжка перед соляным туманом – 7 Н·м.

** Замеры проводили с обоих концов цилиндра.

Владимир Калюжный, заместитель начальника испытательной лаборатории НПО «ТАЛИС»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

– В основной массе представленные тормозные цилиндры имеют средние показатели.

Высокая шероховатость внутренней поверхности цилиндра обнаружена у двух образцов, невысокая коррозионная стойкость – у четырех, а сильное разбухание манжеты – у одного образца.

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