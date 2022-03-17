Ездить «на лампочке» вредно? Бензобаки взрываются?.. — журнал За рулем

Ездить «на лампочке» вредно? Бензобаки взрываются?..

Электробензонасос — весьма надежный узел современного автомобиля. Однако необычные условия работы, связанные с постоянным пребыванием всех его «потрохов» в бензине, породили немало мифов. Эксперты «За рулем» всё объяснили.

Какой октан тяжелее?

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Говорят, что бензонасос, постоянно работающий на низкооктановом бензине, прослужит дольше, чем на высокооктановом, поскольку у него более высокая плотность.

Это неверно. Плотность любых бензинов, вне зависимости от их октанового числа (ОЧ), составляет 725,0–780,0 кг/м³ при 15 °C. Практически все автопроизводители допускают использование бензинов с разными ОЧ, и никаких объективных данных по связи ОЧ и ресурса бензонасоса нет.

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Лед и пламень

Утверждают, что бензонасос теоретически не может замерзнуть, поскольку бензин при любых реальных температурах остается жидким.

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К сожалению, изредка все-таки может! Бензин, конечно, не замерзает, но в любом топливном баке скапливается вода, пусть и в небольших количествах. Летом особого вреда от нее не будет, поскольку она не просочится через фильтрующую сеточку модуля бензонасоса. Но в сильный мороз…

Модуль бензонасоса расположен внизу бака с таким расчетом, чтобы эжектор мог засасывать топливо до последних капель. Если уровень накопившейся воды накроет эжектор «с головой», и если эта вода замерзнет, то подача топлива прекратится. Мы провели такой эксперимент, специально вморозив модуль бензонасоса в поддон с водой. Критическая толщина ледяной корки — 8 мм. Это довольно много.

Ездить «на лампочке» вредно? Бензобаки взрываются?..Наш эксперимент показал: чтобы вода, замерзшая в баке, вывела из строя бензонасос, ее должно скопиться не менее литра!
Наш эксперимент показал: чтобы вода, замерзшая в баке, вывела из строя бензонасос, ее должно скопиться не менее литра!

Новое и старое

Приходится слышать, что раньше схема подачи топлива на машинах со впрыском была лучше.

Не совсем так. Вначале топливный насос располагался возле бензобака, за ним размещался фильтр, а дальше очищенный бензин под давлением подавался к двигателю. Недостатком такой схемы были не защищенные от коррозии контакты электропитания, а также проблемы с «сухим всасыванием». Если, к примеру, топливо почти полностью закончилось и автомобиль еще постоял на жаре, то запуск будет затруднен, потому что самовсасывание у вихревых насосов очень слабое.

Ездить «на лампочке» вредно? Бензобаки взрываются?..Предыдущие поколения топливных фильтров жили на улице: менять их было просто.
Предыдущие поколения топливных фильтров жили на улице: менять их было просто.

Затем топливный насос поместили в бак, а бензофильтр оставили снаружи — и это, пожалуй, было оптимальное решение. А в самых современных системах в едином модуле внутри бака располагаются и топливный насос, и фильтр — ради снижения себестоимости. Такая схема неудобна для замены фильтра, особенно если над бензобаком в кузове автомобиля нет специального лючка — и приходится снимать бак.

Ездить «на лампочке» вредно? Бензобаки взрываются?..Современный топливный фильтр обычно встроен в топливный модуль. Для его замены модуль приходится извлекать из бака и разбирать.
Современный топливный фильтр обычно встроен в топливный модуль. Для его замены модуль приходится извлекать из бака и разбирать.

До лампочки!

Говорят, что при загорании индикатора низкого уровня топлива бензонасос начинает ускоренно изнашиваться, захватывая воздух вместо бензина.

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Это не так. Мы специально разместили модуль электробензонасоса в поддоне с очень низким уровнем жидкости, имитируя опустошение бензобака. Однако пластиковый стакан при этом полным-полнехонек! Этот же стакан препятствует отливу топлива при кренах и ускорениях/замедлениях машины.

В ситуации, когда бензин закончился полностью, «сухомятки» не будет. Двигатель заглохнет, а электронный блок управления практически сразу отключит питание насоса. Наконец, и «сухомятку» электробензонасос переносит довольно спокойно: мы специально это проверяли в течение десятка минут. Насос в таком режиме даже не перегревается, да и ток потребления не растет.

Иногда подобные страшилки возникают применительно к автомобилям, переведенным на газ. Дескать, если в баке топлива вообще нет, а двигатель работает на газе, то бензонасос постоянно качает воздух. Однако при правильном монтаже газобаллонного оборудования такого быть не должно. А непродолжительной работы без бензина насос не боится.

Налейте до полного!

Получается, тогда и низкий уровень топлива в баке не приводит к перегреву насоса?

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Популярная страшилка: дескать, топливо охлаждает и смазывает насос, а если его уровень в баке слишком низкий, это может привести к перегреву, износу и в итоге к поломке бензонасоса. Якобы, особенно актуален этот нюанс в летний период.

Это не так. Смазывающая способность бензина ничтожна. Если говорить про ресурс, то влияние бензина состоит в том, что он играет роль не смазки, аохладителя. Бензонасос даже при холостой работе практически не греется. А уж как на его режиме сказывается наличие лишних 20 литров бензина, и почему ни один из автопроизводителей об этом не догадывается — это «вопрос на миллион».

Что возгорится из искры?

Говорят, что любое искрообразование в щеточном узле бензонасоса чревато взрывом и пожаром.

Будь это так, все впрысковые автомобили на Земле давно бы сгорели. Не стоит путать искрообразование в системе зажигания с возможным искрением щеточного узла. Чтобы загореться, горючая смесь должна быть стехиометрической или близкой к ней, а в модуле бензонасоса концентрация паров бензина несоизмеримо выше, чем нужно для возгорания. Никакой бензонасос, даже старый, поджечь ее не сможет.

Ездить «на лампочке» вредно? Бензобаки взрываются?..На некоторых топливных фильтрах прошлых лет был предусмотрен массовый контакт: заземление повышало безопасность.
На некоторых топливных фильтрах прошлых лет был предусмотрен массовый контакт: заземление повышало безопасность.

Не давите на психику

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При замене насоса нельзя устанавливать более мощный: излишнее давление повредит топливную магистраль.

Это сказки. Величина давления, создаваемого электробензонасосом, априори выше реально необходимого: технологический запас необходим для стабильной работы даже на максимальных режимах движения автомобиля. Чтобы излишне высокое давление ничего не повредило, в топливном модуле установлен регулятор давления, он же — перепускной клапан. Насос всё время работает с некоторым превышением реальной потребности, а излишки топлива при этом возвращаются обратно в бак. В общем, кашу маслом не испортишь.

Работа — не сахар

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Говорят, что если в бак попадет сахар, то это может привести к выходу из строя топливной системы.

Популярный миф: дескать, недобрые люди засыплют вам в бак сахар, который может забить топливный фильтр или, того хуже, форсунки. Ремонт, возможно, влетит в копеечку. Между тем это теоретически невозможно, поскольку сахар в бензине вообще не растворяется. А практически мы это доказали тут.

Ездить «на лампочке» вредно? Бензобаки взрываются?..

Электробензонасос — весьма надежный узел современного автомобиля. Однако необычные условия работы, связанные с постоянным пребыванием всех его «потрохов» в бензине, породили немало мифов. Эксперты «За рулем» всё объяснили.

Ездить «на лампочке» вредно? Бензобаки взрываются?.. — фото 1320732Ездить «на лампочке» вредно? Бензобаки взрываются?.. — фото 1320733Ездить «на лампочке» вредно? Бензобаки взрываются?.. — фото 1320734Ездить «на лампочке» вредно? Бензобаки взрываются?.. — фото 1320735Ездить «на лампочке» вредно? Бензобаки взрываются?..
Ездить «на лампочке» вредно? Бензобаки взрываются?..

Электробензонасос — весьма надежный узел современного автомобиля. Однако необычные условия работы, связанные с постоянным пребыванием всех его «потрохов» в бензине, породили немало мифов. Эксперты «За рулем» всё объяснили.

Ездить «на лампочке» вредно? Бензобаки взрываются?.. — фото 1320733Ездить «на лампочке» вредно? Бензобаки взрываются?.. — фото 1320732Ездить «на лампочке» вредно? Бензобаки взрываются?.. — фото 1320734Ездить «на лампочке» вредно? Бензобаки взрываются?.. — фото 1320735Ездить «на лампочке» вредно? Бензобаки взрываются?..
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