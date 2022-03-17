Ездить «на лампочке» вредно? Бензобаки взрываются?..

Какой октан тяжелее?
Говорят, что бензонасос, постоянно работающий на низкооктановом бензине, прослужит дольше, чем на высокооктановом, поскольку у него более высокая плотность.
Это неверно. Плотность любых бензинов, вне зависимости от их октанового числа (ОЧ), составляет 725,0–780,0 кг/м³ при 15 °C. Практически все автопроизводители допускают использование бензинов с разными ОЧ, и никаких объективных данных по связи ОЧ и ресурса бензонасоса нет.
Лед и пламень
Утверждают, что бензонасос теоретически не может замерзнуть, поскольку бензин при любых реальных температурах остается жидким.
К сожалению, изредка все-таки может! Бензин, конечно, не замерзает, но в любом топливном баке скапливается вода, пусть и в небольших количествах. Летом особого вреда от нее не будет, поскольку она не просочится через фильтрующую сеточку модуля бензонасоса. Но в сильный мороз…
Модуль бензонасоса расположен внизу бака с таким расчетом, чтобы эжектор мог засасывать топливо до последних капель. Если уровень накопившейся воды накроет эжектор «с головой», и если эта вода замерзнет, то подача топлива прекратится. Мы провели такой эксперимент, специально вморозив модуль бензонасоса в поддон с водой. Критическая толщина ледяной корки — 8 мм. Это довольно много.
Новое и старое
Приходится слышать, что раньше схема подачи топлива на машинах со впрыском была лучше.
Не совсем так. Вначале топливный насос располагался возле бензобака, за ним размещался фильтр, а дальше очищенный бензин под давлением подавался к двигателю. Недостатком такой схемы были не защищенные от коррозии контакты электропитания, а также проблемы с «сухим всасыванием». Если, к примеру, топливо почти полностью закончилось и автомобиль еще постоял на жаре, то запуск будет затруднен, потому что самовсасывание у вихревых насосов очень слабое.
Затем топливный насос поместили в бак, а бензофильтр оставили снаружи — и это, пожалуй, было оптимальное решение. А в самых современных системах в едином модуле внутри бака располагаются и топливный насос, и фильтр — ради снижения себестоимости. Такая схема неудобна для замены фильтра, особенно если над бензобаком в кузове автомобиля нет специального лючка — и приходится снимать бак.
До лампочки!
Говорят, что при загорании индикатора низкого уровня топлива бензонасос начинает ускоренно изнашиваться, захватывая воздух вместо бензина.
Это не так. Мы специально разместили модуль электробензонасоса в поддоне с очень низким уровнем жидкости, имитируя опустошение бензобака. Однако пластиковый стакан при этом полным-полнехонек! Этот же стакан препятствует отливу топлива при кренах и ускорениях/замедлениях машины.
В ситуации, когда бензин закончился полностью, «сухомятки» не будет. Двигатель заглохнет, а электронный блок управления практически сразу отключит питание насоса. Наконец, и «сухомятку» электробензонасос переносит довольно спокойно: мы специально это проверяли в течение десятка минут. Насос в таком режиме даже не перегревается, да и ток потребления не растет.
Иногда подобные страшилки возникают применительно к автомобилям, переведенным на газ. Дескать, если в баке топлива вообще нет, а двигатель работает на газе, то бензонасос постоянно качает воздух. Однако при правильном монтаже газобаллонного оборудования такого быть не должно. А непродолжительной работы без бензина насос не боится.
Налейте до полного!
Получается, тогда и низкий уровень топлива в баке не приводит к перегреву насоса?
Популярная страшилка: дескать, топливо охлаждает и смазывает насос, а если его уровень в баке слишком низкий, это может привести к перегреву, износу и в итоге к поломке бензонасоса. Якобы, особенно актуален этот нюанс в летний период.
Это не так. Смазывающая способность бензина ничтожна. Если говорить про ресурс, то влияние бензина состоит в том, что он играет роль не смазки, аохладителя. Бензонасос даже при холостой работе практически не греется. А уж как на его режиме сказывается наличие лишних 20 литров бензина, и почему ни один из автопроизводителей об этом не догадывается — это «вопрос на миллион».
Что возгорится из искры?
Говорят, что любое искрообразование в щеточном узле бензонасоса чревато взрывом и пожаром.
Будь это так, все впрысковые автомобили на Земле давно бы сгорели. Не стоит путать искрообразование в системе зажигания с возможным искрением щеточного узла. Чтобы загореться, горючая смесь должна быть стехиометрической или близкой к ней, а в модуле бензонасоса концентрация паров бензина несоизмеримо выше, чем нужно для возгорания. Никакой бензонасос, даже старый, поджечь ее не сможет.
Не давите на психику
При замене насоса нельзя устанавливать более мощный: излишнее давление повредит топливную магистраль.
Это сказки. Величина давления, создаваемого электробензонасосом, априори выше реально необходимого: технологический запас необходим для стабильной работы даже на максимальных режимах движения автомобиля. Чтобы излишне высокое давление ничего не повредило, в топливном модуле установлен регулятор давления, он же — перепускной клапан. Насос всё время работает с некоторым превышением реальной потребности, а излишки топлива при этом возвращаются обратно в бак. В общем, кашу маслом не испортишь.
Работа — не сахар
Говорят, что если в бак попадет сахар, то это может привести к выходу из строя топливной системы.
Популярный миф: дескать, недобрые люди засыплют вам в бак сахар, который может забить топливный фильтр или, того хуже, форсунки. Ремонт, возможно, влетит в копеечку. Между тем это теоретически невозможно, поскольку сахар в бензине вообще не растворяется. А практически мы это доказали тут.
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