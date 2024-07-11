4 вопроса про тормоза (и ответы экспертов)

«За рулем» раскрыл особенности современных тормозных систем

Тормоза придумали вовсе не трусы, а те, кто когда-то пострадал от их отсутствия. Даже в «лошадиную» эпоху повозки пытались снабжать колодками-башмаками: аварии случались и тогда.

Давайте рассмотрим «тормозные» вопросы, которые сегодня порой вызывают полярные суждения.

1. Можно ли зимой ставить автомобиль на стояночный тормоз?

Можно и нужно. Зимой, особенно при парковке на уклоне, блокировка колес включенной передачей или «Паркингом» не всегда может удержать автомобиль от скатывания или соскальзывания. Риск примерзания колодок невелик – разве что сразу после мойки.

2. Будут ли работать тормоза, если в гидроприводе остался воздух?

Небольшое количество воздуха в гидросистеме есть почти всегда. Отверстие для удаления воздуха, например, в заднем тормозном цилиндре барабанных механизмов, при вывешенных колесах не является верхней точкой, куда уходит весь воздух. Представьте, как поворачивается балка задней подвески при вывешивании автомобиля на подъемнике. Передняя часть тормозного цилиндра порой оказывается выше середины, где расположено отверстие для прокачки.

В автомобилях с дисковыми тормозами на обеих осях вероятность остатка воздуха меньше, но и там при малейшем перекосе цилиндра от горизонтальной плоскости (например, при прокачке одного вывешенного колеса) воздух также может остаться, пусть и в очень небольшом количестве.

Небольшой пузырек воздуха не повлияет на эффективность торможения. При подаче жидкости в цилиндр он сожмется, при этом лишь немного увеличится ход педали тормоза, и торможение станет более плавным. Пузырек будет играть роль демпфера.

Когда задняя ось вывешена, цилиндр перестает быть горизонтальным, вследствие чего в нём могут оставаться пузырьки воздуха, так как штуцер прокачки расположен в центре.

3. Каких особых приемов прокачки тормозов требует автомобиль с антиблокировочной системой (АБС)?

Проблемы могут возникнуть лишь при прокачке электрогидравлической тормозной системы, где педаль напрямую не связана с гидроцилиндром. Там устанавливают гидроаккумулятор, где жидкость находится под высоким давлением. Это как автомобили представительского класса, так и некоторые «китайцы». Такие тормоза прокачивают в сервисе, подключая компьютер к управлению тормозами.

А на автомобилях с обычным блоком АБС тормоза прокачиваются как обычно – при заглушенном двигателе и неработающей АБС движение жидкости по контурам происходит точно так же, как и без этой системы. Наличие ESP на алгоритм прокачки тоже никак не влияет.

4. Обязательно ли используется «колдун» на автомобиле без АБС?

«Колдуном» прозвали клапан, ограничивающий подачу жидкости в тормозные цилиндры задних колес при резком торможении. Чтобы колеса не блокировались раньше передних, сзади размещалось устройство, которое при подъеме кормы автомобиля перекрывало путь жидкости. Но его присутствие необязательно – многое зависит, например, от развесовки автомобиля.

«Колдун» Лады Гранты отслеживает положение кузова относительно балки задней подвески.

В истории советского автопрома существовало несколько автомобилей без «колдуна» – например, Ока и Таврия, а также Волга-универсал. На Оке был реализован принцип ограничения потока жидкости в задние тормозные цилиндры по величине давления. Подобные устройства просуществовали довольно долго и применялись, например, на Daewoo Nexia, чьим предком был Opel Kadett.

Продолжение следует — заходите почаще!

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