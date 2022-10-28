Зачем автомобилю «колдун»? Ответ эксперта

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:
Материалы по теме5 ситуаций, когда АБС только навредит
— Что такое «колдун» в автомобиле?
— Регулятор тормозных сил задних колес («колдун») представляет собой устройство, ограничивающее давление в задних тормозных цилиндрах. Это делается, чтобы предотвратить преждевременную блокировку задних колес и их занос при экстренном торможении.
Есть два варианта конструкторских решений.
- На многих иномарках без АБС применялись статические клапаны, которые просто ограничивали нарастание давления в контурах задних колес.
Материалы по темеСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте
Материалы по темеНажал на кнопку ESP. Что на самом деле отключилось?
- На автомобилях отечественной разработки устанавливаются устройства для ограничения давления с обратной связью.
Если задняя часть кузова не загружена или при интенсивном торможении приподнимается, то рычаг, связанный с задней подвеской, воздействует на «колдун», и рост давления в контурах задних колес прекращается.
У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].