Зачем автомобилю «колдун»? Ответ эксперта — журнал За рулем

Зачем автомобилю «колдун»? Ответ эксперта

Вопрос возник не случайно: с импортными комплектующими для систем ABS возникли сложности, и возврат к устаревшим технологиям исключить нельзя.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

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— Что такое «колдун» в автомобиле?

— Регулятор тормозных сил задних колес («колдун») представляет собой устройство, ограничивающее давление в задних тормозных цилиндрах. Это делается, чтобы предотвратить преждевременную блокировку задних колес и их занос при экстренном торможении.

Есть два варианта конструкторских решений.

  • На многих иномарках без АБС применялись статические клапаны, которые просто ограничивали нарастание давления в контурах задних колес.

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  • На автомобилях отечественной разработки устанавливаются устройства для ограничения давления с обратной связью.

Если задняя часть кузова не загружена или при интенсивном торможении приподнимается, то рычаг, связанный с задней подвеской, воздействует на «колдун», и рост давления в контурах задних колес прекращается.

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