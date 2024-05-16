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Как самому помыть машину и не попасть на штраф

«За рулем» напомнил, где можно мыть автомобили, а где – ни в коем случае

Несмотря на то, что автомойки сегодня есть почти на каждому углу, некоторые владельцы предпочитают самостоятельно мыть свой автомобиль. В этом случае нужно внимательно выбирать места для помывки!

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Считается, что лучше, чем сам владелец, никто машину не вымоет. Да и процесс мытья многим автомобилистам доставляет особое удовольствие. Где чаще всего автовладельцы моют свои машины и чем это может им грозить? Напомним.

Возле многоквартирного дома

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Здесь все зависит от местного законодательства. Муниципальные и региональные органы власти определяют места, где можно мыть автомобиль, а где нет.

В большинстве населенных пунктов запрещается помывка транспортных средств в общественных местах:

  • скверы,
  • парки,
  • улицы,
  • дворы,
  • территории возле жилых комплексов.

По закону помывка транспортного средства в общественных местах относится к нарушениям правил благоустройства. К примеру, в Москве за нарушение этого закона грозит штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Однако обмыть лобовое стекло или просто протереть фары закон не запрещает.

На участке частного дома или на даче

Не ведитесь на вредные советы «мастеров» и не делайте этого с машиной

Это самые популярные места, где автовладельцы моют свои машины. На собственном участке можно делать все, что заблагорассудится. Но, конечно, в пределах разумного. В этом случае получить замечание от контролирующих органов за мытье машины можно только в случае сильного загрязнения почвы.

Если же в процессе мытья автомобиля вы не применяете отравляющие вещества, то риска быть оштрафованным нет.

К слову, в федеральном законодательстве нет отдельной статьи, запрещающей помывку транспортных средств вне автомоек. Единственное, за что могут привлечь к ответственности, – это за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия, загрязнение окружающей среды и посягательство на здоровье граждан. Но при простой помывке автомобиля для совершения подобных нарушений нужно очень сильно постараться.

На берегу водоема

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Светит солнышко, ароматно дымится мангал, накрывается стол. Почему бы не воспользоваться ситуацией и, пока есть время, не ополоснуть машину?

Однако на этот случай в Административном кодексе имеется отдельное положение: ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ. Согласно этому закону, ведение какой-либо деятельности в прибрежной защитной полосе водного объекта запрещается. За нарушение можно получить штраф 3-4,5 тысячи рублей. Для сравнения, на автомойке за эти деньги можно произвести химчистку салона автомобиля.

Ширина защитной полосы, в пределах которой запрещена мойка автомобиля, определяется в зависимости от типа водоема. Для озер и рек это минимум 50 м от кромки воды и 500 м – для морской прибрежной зоны.

Совет

Как мыть машину правильно — видеосоветы

Тем автовладельцам, которые предпочитают сами купать своего «железного коня», рекомендуется делать это в специально отведенных местах.

В этом случае подойдут мойки самообслуживания, коих сейчас достаточно много. Здесь вам и удовольствие от процесса, и доступная стоимость услуги, которая в любом случае меньше штрафа за нарушение упомянутых выше правил и законов.

  • А здесь вы найдете практические советы по мойке двигателя автомобиля.

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За РулемКацубо Игорь
Фото:Unsplash
Количество просмотров 4
16.05.2024
Фото:Unsplash
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