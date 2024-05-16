Как самому помыть машину и не попасть на штраф

«За рулем» напомнил, где можно мыть автомобили, а где – ни в коем случае

Несмотря на то, что автомойки сегодня есть почти на каждому углу, некоторые владельцы предпочитают самостоятельно мыть свой автомобиль. В этом случае нужно внимательно выбирать места для помывки!

Считается, что лучше, чем сам владелец, никто машину не вымоет. Да и процесс мытья многим автомобилистам доставляет особое удовольствие. Где чаще всего автовладельцы моют свои машины и чем это может им грозить? Напомним.

Возле многоквартирного дома

Здесь все зависит от местного законодательства. Муниципальные и региональные органы власти определяют места, где можно мыть автомобиль, а где нет.

В большинстве населенных пунктов запрещается помывка транспортных средств в общественных местах:

скверы,

парки,

улицы,

дворы,

территории возле жилых комплексов.

По закону помывка транспортного средства в общественных местах относится к нарушениям правил благоустройства. К примеру, в Москве за нарушение этого закона грозит штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Однако обмыть лобовое стекло или просто протереть фары закон не запрещает.

На участке частного дома или на даче

Это самые популярные места, где автовладельцы моют свои машины. На собственном участке можно делать все, что заблагорассудится. Но, конечно, в пределах разумного. В этом случае получить замечание от контролирующих органов за мытье машины можно только в случае сильного загрязнения почвы.

Если же в процессе мытья автомобиля вы не применяете отравляющие вещества, то риска быть оштрафованным нет.

К слову, в федеральном законодательстве нет отдельной статьи, запрещающей помывку транспортных средств вне автомоек. Единственное, за что могут привлечь к ответственности, – это за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия, загрязнение окружающей среды и посягательство на здоровье граждан. Но при простой помывке автомобиля для совершения подобных нарушений нужно очень сильно постараться.

На берегу водоема

Светит солнышко, ароматно дымится мангал, накрывается стол. Почему бы не воспользоваться ситуацией и, пока есть время, не ополоснуть машину?

Однако на этот случай в Административном кодексе имеется отдельное положение: ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ. Согласно этому закону, ведение какой-либо деятельности в прибрежной защитной полосе водного объекта запрещается. За нарушение можно получить штраф 3-4,5 тысячи рублей. Для сравнения, на автомойке за эти деньги можно произвести химчистку салона автомобиля.

Ширина защитной полосы, в пределах которой запрещена мойка автомобиля, определяется в зависимости от типа водоема. Для озер и рек это минимум 50 м от кромки воды и 500 м – для морской прибрежной зоны.

Совет

Тем автовладельцам, которые предпочитают сами купать своего «железного коня», рекомендуется делать это в специально отведенных местах.

В этом случае подойдут мойки самообслуживания, коих сейчас достаточно много. Здесь вам и удовольствие от процесса, и доступная стоимость услуги, которая в любом случае меньше штрафа за нарушение упомянутых выше правил и законов.

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