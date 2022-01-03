Что делать, если на заправке залили плохой бензин? 10 обязательных шагов — журнал За рулем

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Что делать, если на заправке залили плохой бензин? 10 обязательных шагов

Если действовать грамотно, компенсацию причиненного автомобилю ущерба можно получить без суда.

Вскоре после заправки автомобиль начал капризничать, а подозрения падают на некачественное топливо? Юрист рекомендует действовать следующим образом.

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Что делать, если на заправке залили плохой бензин? 10 обязательных шаговАким Ложковой, адвокат адвокатской конторы «Бородин и Партнеры»
Аким Ложковой, адвокат адвокатской конторы «Бородин и Партнеры»

1. Всегда фиксируйте при помощи смартфона, видеорегистратора или видеокамеры показания колонки и количество заправленных литров — любую информацию, позволяющую зафиксировать факт заправки на конкретной АЗС.

2. Попробуйте обсудить с управляющим АЗС вопрос компенсации или способ устранения причиненных вам убытков, неудобств или поломок автомобиля.

3. Вызовите сотрудников Роспотребнадзора, напишите заявление о произошедшем. Это поможет доказать свою правоту в суде, если добровольно АЗС откажется уладить конфликт. Кроме того, в отношении АЗС будет проведена проверка.

4. Всегда используйте видеорегистратор. Он зафиксирует ваш маршрут и позволит подтвердить нахождение на АЗС.

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5. Сохраняйте кассовые чеки с заправочной станции и платежные документы, подтверждающие оплату эвакуатора и такси.

6. Помните, что свидетельские показания других автовладельцев помогут доказать, что причиной поломки стало топливо с конкретной АЗС. Их можно попробовать найти с помощью социальных сетей. Возможно, подобные поломки автомобилей окажутся массовыми.

7. Отбор проб в баке автомобиля, пломбирование или опечатывание бака производятся в присутствии представителя АЗС. Поэтому прежде нужно будет направить письменное уведомление на АЗС с указанием даты, времени и т. п. Доставьте пробу в лабораторию, которая даст официальное письменное заключение о качестве топлива.

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8. Если заключение лаборатории подтвердило низкое качество топлива, вы можете предложить владельцу АЗС — без суда — компенсировать причиненный вам ущерб или вред.

9. В подобных ситуациях лучше сразу обратиться к юристу или адвокату. Это поможет сэкономить время и деньги, сберечь нервы и, возможно, убедить сотрудников АЗС в своей неправоте до обращения в суд.

10. Наконец, выбирайте крупные сетевые автозаправочные станции. Они дорожат своей репутацией, потому риск стать обманутым будет минимальным.

Фото: Антон Белицкий/ТАСС и «За рулем»

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