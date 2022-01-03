Что делать, если на заправке залили плохой бензин? 10 обязательных шагов

Вскоре после заправки автомобиль начал капризничать, а подозрения падают на некачественное топливо? Юрист рекомендует действовать следующим образом.
1. Всегда фиксируйте при помощи смартфона, видеорегистратора или видеокамеры показания колонки и количество заправленных литров — любую информацию, позволяющую зафиксировать факт заправки на конкретной АЗС.
2. Попробуйте обсудить с управляющим АЗС вопрос компенсации или способ устранения причиненных вам убытков, неудобств или поломок автомобиля.
3. Вызовите сотрудников Роспотребнадзора, напишите заявление о произошедшем. Это поможет доказать свою правоту в суде, если добровольно АЗС откажется уладить конфликт. Кроме того, в отношении АЗС будет проведена проверка.
4. Всегда используйте видеорегистратор. Он зафиксирует ваш маршрут и позволит подтвердить нахождение на АЗС.
5. Сохраняйте кассовые чеки с заправочной станции и платежные документы, подтверждающие оплату эвакуатора и такси.
6. Помните, что свидетельские показания других автовладельцев помогут доказать, что причиной поломки стало топливо с конкретной АЗС. Их можно попробовать найти с помощью социальных сетей. Возможно, подобные поломки автомобилей окажутся массовыми.
7. Отбор проб в баке автомобиля, пломбирование или опечатывание бака производятся в присутствии представителя АЗС. Поэтому прежде нужно будет направить письменное уведомление на АЗС с указанием даты, времени и т. п. Доставьте пробу в лабораторию, которая даст официальное письменное заключение о качестве топлива.
8. Если заключение лаборатории подтвердило низкое качество топлива, вы можете предложить владельцу АЗС — без суда — компенсировать причиненный вам ущерб или вред.
9. В подобных ситуациях лучше сразу обратиться к юристу или адвокату. Это поможет сэкономить время и деньги, сберечь нервы и, возможно, убедить сотрудников АЗС в своей неправоте до обращения в суд.
10. Наконец, выбирайте крупные сетевые автозаправочные станции. Они дорожат своей репутацией, потому риск стать обманутым будет минимальным.
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Фото: Антон Белицкий/ТАСС и «За рулем»