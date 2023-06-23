9 нужных летних покупок: машина скажет «Спасибо»

Автошампунь и полироль, видеорегистратор и компрессор, ароматизатор и солнцезащитные шторки… – все это (и еще кое-что) сейчас можно взять выгоднее.

Говорят, мужчины не любят шопинг. Ну… как бы да, но нет! Мы просто не любим шататься туда-сюда по магазину в поисках нужного. Мы любим конкретику: все в одном месте, все качественное и все выгодное.

Дальше расскажем, что нужно вашей машине и ее водителю в летние месяцы, где это взять и как можно сэкономить.

Начнем с последнего. СберМегаМаркет очень кстати подогнал промокод на первый заказ – Июнь23 дает нормальную такую скидку в 1000 рублей при заказе от 2000 (но до 30 июня включительно!).

1. Моторное масло

У вас ведь в багажнике лежит канистра на всякий случай? А стоит положить!

Например, моторного масла Teboil Gold L – 140 покупателей, оставивших отзывы о нем, оценили его на 5 баллов. Масло российского производство не уступает по качеству импортному, подходит и для автомобилей местного производства, и для иномарок, поставляется в канистрах емкостью в 1 или 4 литра c носиком для заливки. И вы же не забудете про индекс вязкости: 0w20, 0w30, 5w30 или 5w40?

Отзывов о моторном масле Lukoil Genesis Armortech 5W-40 – 1140, и средняя оценка 4,9 балла. Это масло продается только в 4-литровой упаковке и подходит для иномарок с мощными двигателями, в том числе BMW и Porsche. Оно отлично сохраняет свойства в широком диапазоне температур, в пакет присадок входят моющие ингредиенты, так что масло будет удалять нагар во время работы. На торце канистры мерная шкала, а пробка сделана из двухкомпонентного пластика, что позволяет отличить оригинал от подделки.

2. Антифриз

Летом система охлаждения работает с повышенными нагрузками: поездки всей семьей, да еще и с грузом в багажнике, жара, пробки… От жидкости в системе охлаждения зависит, доберетесь ли до пункта назначения или «закипите» по дороге. Обратите внимание на антифриз Gazpromneft BS40 на основе этиленгликоля в пятилитровой канистре (объем жидкости – 4,8 литра). Может применяться для легковых и грузовых автомобилей. Пакет присадок, содержащий нитриты, защищает от коррозии и кавитации.

3. Автошампунь

Летом многие моют машины самостоятельно. Но чтобы эта работа доставляла удовольствие, нужен хороший автошампунь – например, GRASS Active Foam Red. Это концентрат в 5-литровой канистре. По отзывам пользователей – отлично пенится, хорошо держится на кузове, не стекая, легко смывает даже насекомых, после мойки автомобиль выглядит отлично. На кузов универсала среднего класса хватает 200 мл. В особенностях значится антистатический эффект. Значит, после мойки на кузов будет садиться меньше пыли.

4. Полироль для пластика

Ну вот, автомобиль выглядит отлично снаружи. Но нужно навести порядок и внутри. Для уборки салона есть состав GRASS Polyrole Matte bubble. Он предназначен в первую очередь для пластика, но подходит для кожи и дерева. Поставляется в флаконе объемом 0,6 л с распылителем (спрей), не оставляет следов. Обладает приятным запахом, напоминающим жевательную резинку. Что особенно приятно – на обработанных поверхностях нет жирной пленки, они матовые. Пыль не притягивают.

5. Пылесос автомобильный

Кстати, о пыли. Прежде чем натирать салон полиролем, его стоит хорошенько пропылесосить. Но что, если бытовой, а тем более промышленный пылесос недоступны? Поможет аккумуляторный! Например, HIPER HVC80Li. Отсутствие проводов и компактные размеры позволяют свободно работать даже в ограниченном пространстве, а мощность 40 Вт, два режима работы и три насадки обеспечивают неплохое качество уборки. Заряжается от USB-кабеля.

Товар появился в продаже относительно недавно, отзывов пока немного, но общий вывод таков: за свои деньги – отличная штука.

6. Ароматизатор

Если вам нравится запах ванили и вы готовы видеть на торпедо автомобиля маленькую корону, попробуйте гелевый ароматизатор Skyway. Отзывов о товаре пока нет – ваш будет первым.

7. Видеорегистратор

Видеорегистратор необходим на современных дорогах, чтобы доказать свою правоту в спорной ситуации или помочь кому-то из коллег-водителей, сняв эпизод со стороны. Наибольшие возможности предоставляют аппараты с несколькими камерами, «смотрящие» на дорогу вперед и назад, а также записывающие происходящее в салоне. Но они обычно дороги.

Видеорегистратор Eearl Electronic относится к так называемому «бюджетному» классу, купить его может каждый автовладелец. Кроме доступной цены пользователи хвалят лаконичный и современный дизайн, удобство пользования, хорошие углы обзора, высокое разрешение экрана (1280x720) и отличное качество съемки как днем, так и в темное время. Максимальное разрешение видеозаписи – FullHD (1920x1080 при частоте 30 кадров в секунду). У прибора есть датчик движения и G-сенсор. Видеозапись сохраняется автоматически от перезаписи при ударе.

Этот видеорегистратор пользователи считают не только хорошей покупкой для себя, но и отличным подарком.

8. Компрессор

Не поспорить и с тем, что в каждой машине должен быть хороший компрессор. Век ручных и ножных давно прошел, бал правят электрические. Аппарат AVS KA580 поставляется в удобной сумке, с набором насадок. Длина провода – 3 метра, его легко подключить. Мощность – 150 Ватт, производительность – 40 литров в минуту. При своей компактности (масса – 1,9 кг.) компрессор способен на серьезную работу – его покупают даже для больших кроссоверов.

9. Солнцезащитные шторки

Укрыться от солнца помогут универсальные раздвижные шторки из полиэстера российской марки Airline. В комплекте две штуки. Размеры 70x47-53 см. Способ крепления – карниз. С установкой справится даже ребенок. Так что не парьтесь (во всех смыслах)!

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Напомним на всякий случай, что на товары из нашей подборки с витрины СберМегаМаркета действует промокод Июнь23 в случае первого заказа. Он дает скидку 1000 рублей на любые товары при покупке от 2000. Срок действия – по 30.06.2023 включительно. Все правила применения промокода можно почитать здесь.

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