Почему опытные автомобилисты не советуют мыть двигатель?

В чем опасность мойки двигателя
Часто на автомойках можно увидеть объявления: «Не гарантируем запуск двигателя после мойки». Объяснение этому простое. У современного автомобиля под капотом полно электроники. Из-за этого проводить мойку двигателя водой под давлением следует очень осторожно. Вода, как известно, хороший электропроводник и может легко спровоцировать короткое замыкание. Устранение последствий может влететь в копеечку.
В автомобилях прошлой эпохи вопрос помывки двигателя решался проще: достаточно было обернуть трамблер целлофановым пакетом. Современную машину никакой полиэтилен не защитит. В связи с этим многие автолюбители вообще никогда не моют двигатель. Так спокойнее.
Есть и другие опасности мойки двигателя. При попадании воды и химических средств на контактных разъемах образуется ржавчина. Проводка окисляется в местах соединения. Со временем может сгнить провод, пропасть контакт, произойти короткое замыкание. Все реагенты разъедают масло и мазут, а проводка, изоляция и пластики по сути «состоят» из нефти.
Грязный двигатель — это плохо?
Да. Не только вода, но и сильное загрязнение представляет опасность для ДВС:
- Толстый слой накопившейся грязи снижает теплопроводимость деталей двигателя, что способствует его перегреву.
- Из-за грязи быстрее происходит коррозия контактов и нарушается точная работа системы зажигания. Все это может сократить ресурс каталитического нейтрализатора.
- Еще большая опасность кроется в грязи, содержащей в себе реагенты для дорог в зимний период. Такая смесь быстро разъедает изоляцию электропроводки, что может привести к возгоранию.
- Плотный слой грязи не позволит вовремя рассмотреть места возможного подтекания технических жидкостей. Большая потеря масла или тормозной жидкости может стать причиной аварии.
Безопасная процедура помывки двигателя возможна в дилерском центре. Там имеются возможности герметизации не защищенных от воды деталей. По окончании процедуры очистки специалисты обязательно убедятся в работоспособности двигателя.
Комментарий специалиста
Анна Уткина, руководитель пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр»:
— Производители автомобилей предоставляют владельцам полную самостоятельность в принятии решения о мойке мотора и не дают рекомендаций касательно процедуры очистки подкапотного пространства. Говоря о целесообразности мойки двигателя, важно отметить, что неочищенный мотор работает хуже за счет меньшей теплоотдачи и высокого риска перегрева. Кроме того, из-за сильного загрязнения может увеличиться расход топлива, снизиться мощность, двигатель начнет работать неустойчиво.
Существует два основных способа мойки мотора. Первый — с помощью специальных химических средств, слабым напором воды и с последующей тщательной сушкой, второй — горячим паром с помощью специального оборудования. Оба способа равнозначно эффективны и безопасны, если мойка осуществляется высококвалифицированными специалистами.
Как правильно помыть двигатель своими силами
Для этого понадобятся пылесос и ветошь. Дальнейшие действия будут такими:
- При помощи пылесоса удаляем из подкапотного пространства пыль, тополиный пух, остатки сухих листьев.
- Защитные крышки двигателя и блока предохранителей можно снять и промыть в воде с шампунем.
- Под поводками стеклоочистителей необходимо снять накладку. Откроется доступ к нише, где скапливаются прелые листья и тополиный пух. Их нужно удалить, а поверхности протереть ветошью, смоченной антибактериальным средством. Вполне подойдет хлоргексидин, применяемый для очистки кондиционеров.
- Очистка доступных поверхностей проводки и шлангов, двигателя и кузова также производится ветошью. Для борьбы с более сильными загрязнениями на ветошь можно брызнуть средство типа WD-40. Еще лучше воспользоваться средством для сухой мойки кузова.
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