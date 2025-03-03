Частая причина масложора — как устранить своими силами
Почему возникает масложор?
Повышенный расход масла в двигателе может появиться даже на автомобилях с небольшим пробегом. Одна из причин – закоксовка маслосъемных колец.
Из-за использования поддельного или не соответствующего рекомендациям производителя автомобиля масла, а также при несоблюдении сроков его замены на кольцах образуется нагар. Отверстия в кольцах и каналы в поршнях, по которым масло стекает в поддон, забиваются. Масло не возвращается в систему смазки, а сгорает на стенках цилиндров.
Как устранить масложор?
Радикальный способ – разобрать двигатель и механическим способом (с применением химии) очистить детали от кокса и нагара. Вдобавок есть возможность проконтролировать состояние двигателя и при необходимости заменить изношенные детали.
Но такое вмешательство в мотор дорого обойдется владельцу автомобиля. Поэтому производители автохимии придумали более простой и дешевый способ устранения причин повышенного расхода масла.
Существуют несколько типов препаратов, которые способствуют раскоксовке колец и масляных магистралей. Их выпускают разные производители, и они отличаются по принципу действия.
Жидкие или пенные?
Жидкое средство заливают в цилиндры прогретого двигателя через свечные отверстия. Состав попадает на днище поршня, проникает через компрессионные и маслосъемные кольца и стекает в поддон двигателя.
Общий недостаток таких препаратов: они хорошо очищают поршень и кольца, но не убирают нагар с поверхности камеры сгорания и клапанов.
Для этих целей используют пенные средства. Пена заполняет все пространство в цилиндре и растворяет нагар – как на днище поршня, так и на поверхности камеры сгорания. У двигателей с непосредственным впрыском топлива очищаются еще и распылители форсунок и впускной трубопровод – в нем из-за конструктивных особенностей таких моторов часто образуются отложения.
В отличие от жидких составов пена не убирает нагар с маслосъемных колец, канавок и масляных каналов поршней. Поэтому для полноценной очистки приходится использовать оба средства.
Для очищения системы смазки двигателя, закоксовавшихся колец и каналов некоторые производители рекомендую составы, которые заливают непосредственно в масло. Двигатель на таком коктейле работает 25-30 минут. Чтобы активные вещества пробились во все труднодоступные места, в системе смазки периодически поднимают давление, повышая обороты двигателя до 2000-2500 в минуту.
Раскоксовка нового поколения
Бывают ли средства, которые и эффективно чистят весь объем камеры сгорания, и убирают нагар с колец и масляных каналов в поршне? Производители нас уверяют, что да.
Это так называемые двухфазные аэрозольные раскоксовки. Препарат в виде пены вводят через свечное отверстие в цилиндр. В течение получаса активные вещества растворяют нагар в надпоршневом пространстве.
Потом средство переходит в жидкую фазу и начинает стекать по поршню – чистить кольца и их канавки, а также масляные каналы в поршнях. Чтобы препарат лучше проникал ко всем деталям двигателя, лучше каждые 15-20 минут немного проворачивать коленчатый вал.
Повторяем эту операцию два-три раза. После этого удаляем излишки препарата из камер сгорания с помощью шприца. Обязательно меняем масло и фильтр. Устанавливаем назад свечи, провода и катушки зажигания. И первые 10-15 километров не даем на двигатель больших нагрузок, чтобы размягченный нагар полноценно сгорел в цилиндрах и не навредил системе нейтрализации.
Испытываем на двигателе
Обещания производителей вовсе не означают, что так и будет в реальной эксплуатации. Поэтому мы решили проверить новейшие разработки автохимии на деле.
Для испытаний мы взяли новый препарат для раскоксовки, разработанный компанией Lavr. В качестве «подопытного кролика» – 1,6-литровый двигатель редакционного автомобиля Лада Веста, который пробежал почти 170 тысяч км. И у мотора уже появился повышенный расход масла. Вот и проверим: сможет ли современная автохимия победить масложор?
Как испытывали популярное средство для раскоксовки и какие получили результаты, можно узнать из этого видеоролика.
Выводы и рекомендации
Наш эксперимент показал, что двухфазная раскоксовка эффективно очищает камеру сгорания, поршни, кольца от нагара и копоти. Масложор удается победить без разборки двигателя и тем самым сэкономить много времени и денег.
Но при применении нужно соблюдать меры предосторожности. Не допускать, чтобы состав попадал на лакокрасочное покрытие и пластики. Поэтому при проведении раскоксовки на двигателях со стальными крашеными поддонами следите, чтобы уровень масла был в норме.
Напомним, что после раскоксовки надо сразу же заменить масло и фильтр и первые километры не давать мотору больших нагрузок.
Важно соблюдать эти несложные рекомендации, и тогда успешный результат гарантирован.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube