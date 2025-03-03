Частая причина масложора — как устранить своими силами

«За рулем» провел испытания средства для раскоксовки на двигателе Лады Веста

Почему возникает масложор?

Повышенный расход масла в двигателе может появиться даже на автомобилях с небольшим пробегом. Одна из причин – закоксовка маслосъемных колец.

Из-за использования поддельного или не соответствующего рекомендациям производителя автомобиля масла, а также при несоблюдении сроков его замены на кольцах образуется нагар. Отверстия в кольцах и каналы в поршнях, по которым масло стекает в поддон, забиваются. Масло не возвращается в систему смазки, а сгорает на стенках цилиндров.

Если каналы в поршне забиты углеводородными отложениями, масло остается на стенках цилиндра и сгорает. В результате на поршне и кольцах образуется нагар и лак, которые вызывают закоксовку.

Как устранить масложор?

Радикальный способ – разобрать двигатель и механическим способом (с применением химии) очистить детали от кокса и нагара. Вдобавок есть возможность проконтролировать состояние двигателя и при необходимости заменить изношенные детали.

Но такое вмешательство в мотор дорого обойдется владельцу автомобиля. Поэтому производители автохимии придумали более простой и дешевый способ устранения причин повышенного расхода масла.

Существуют несколько типов препаратов, которые способствуют раскоксовке колец и масляных магистралей. Их выпускают разные производители, и они отличаются по принципу действия.

Нагар на тарелках клапанов и стенках камеры сгорания образуется, если двигатель продолжительное время работает на режимах малой мощности. Например, когда автомобиль преимущественно эксплуатируется в городе и редко выезжает на трассу.

Жидкие или пенные?

Жидкое средство заливают в цилиндры прогретого двигателя через свечные отверстия. Состав попадает на днище поршня, проникает через компрессионные и маслосъемные кольца и стекает в поддон двигателя.

Общий недостаток таких препаратов: они хорошо очищают поршень и кольца, но не убирают нагар с поверхности камеры сгорания и клапанов.

Для этих целей используют пенные средства. Пена заполняет все пространство в цилиндре и растворяет нагар – как на днище поршня, так и на поверхности камеры сгорания. У двигателей с непосредственным впрыском топлива очищаются еще и распылители форсунок и впускной трубопровод – в нем из-за конструктивных особенностей таких моторов часто образуются отложения.

В отличие от жидких составов пена не убирает нагар с маслосъемных колец, канавок и масляных каналов поршней. Поэтому для полноценной очистки приходится использовать оба средства.

Для очищения системы смазки двигателя, закоксовавшихся колец и каналов некоторые производители рекомендую составы, которые заливают непосредственно в масло. Двигатель на таком коктейле работает 25-30 минут. Чтобы активные вещества пробились во все труднодоступные места, в системе смазки периодически поднимают давление, повышая обороты двигателя до 2000-2500 в минуту.

Жидкие, пенные и двухфазные средства для раскоксовки заливают непосредственно в камеру сгорания через отверстия для свечей зажигания.

Раскоксовка нового поколения

Бывают ли средства, которые и эффективно чистят весь объем камеры сгорания, и убирают нагар с колец и масляных каналов в поршне? Производители нас уверяют, что да.

Это так называемые двухфазные аэрозольные раскоксовки. Препарат в виде пены вводят через свечное отверстие в цилиндр. В течение получаса активные вещества растворяют нагар в надпоршневом пространстве.

Потом средство переходит в жидкую фазу и начинает стекать по поршню – чистить кольца и их канавки, а также масляные каналы в поршнях. Чтобы препарат лучше проникал ко всем деталям двигателя, лучше каждые 15-20 минут немного проворачивать коленчатый вал.

Повторяем эту операцию два-три раза. После этого удаляем излишки препарата из камер сгорания с помощью шприца. Обязательно меняем масло и фильтр. Устанавливаем назад свечи, провода и катушки зажигания. И первые 10-15 километров не даем на двигатель больших нагрузок, чтобы размягченный нагар полноценно сгорел в цилиндрах и не навредил системе нейтрализации.

Одного баллона двухфазной аэрозольной раскоксовки хватает для обработки двигателя рабочим объемом 2,5 л.

Испытываем на двигателе

Обещания производителей вовсе не означают, что так и будет в реальной эксплуатации. Поэтому мы решили проверить новейшие разработки автохимии на деле.

Для испытаний мы взяли новый препарат для раскоксовки, разработанный компанией Lavr. В качестве «подопытного кролика» – 1,6-литровый двигатель редакционного автомобиля Лада Веста, который пробежал почти 170 тысяч км. И у мотора уже появился повышенный расход масла. Вот и проверим: сможет ли современная автохимия победить масложор?

Как испытывали популярное средство для раскоксовки и какие получили результаты, можно узнать из этого видеоролика.

Выводы и рекомендации

Наш эксперимент показал, что двухфазная раскоксовка эффективно очищает камеру сгорания, поршни, кольца от нагара и копоти. Масложор удается победить без разборки двигателя и тем самым сэкономить много времени и денег.

Но при применении нужно соблюдать меры предосторожности. Не допускать, чтобы состав попадал на лакокрасочное покрытие и пластики. Поэтому при проведении раскоксовки на двигателях со стальными крашеными поддонами следите, чтобы уровень масла был в норме.

Напомним, что после раскоксовки надо сразу же заменить масло и фильтр и первые километры не давать мотору больших нагрузок.

Важно соблюдать эти несложные рекомендации, и тогда успешный результат гарантирован.