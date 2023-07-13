#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоПро маслоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
3 непростительных заблуждения о дизеле (и одна красивая легенда)3 непростительных заблуждения о дизеле (и одна красивая легенда)
Ошибаются даже те, кто дизтопливо называет...
Автоэксперт назвал взрывоопасные предметы: не возите их в машине в жаруАвтоэксперт назвал взрывоопасные предметы: не возите их в машине в жару
Проверьте, есть ли они в салоне вашего...
Водителей не оштрафуют, если на дороге не было обозначения камерыВодителей не оштрафуют, если на дороге не было обозначения камеры
Правда, произойдет это не раньше 2024 года.

3 непростительных заблуждения о дизеле (и одна красивая легенда)

Ошибаются даже те, кто дизтопливо называет соляркой. И вот почему.

Топливо для дизельного двигателя называется соляркой?

Золотая середина: определяем, дороже ли заправляться на брендовых АЗС

С бензиновыми двигателями более-менее все понятно. Их так называют благодаря виду топлива. Дизельные ДВС получили свое название благодаря имени своего немецкого изобретателя ― Рудольфа Дизеля. (К слову, родился Дизель в Париже.) Соответственно, и топливо, на котором работает его детище, имеет аналогичное название.

На самом деле изначально Рудольф Дизель называл свою разработку «атмосферным газовым двигателем». Однако такое название не прижилось. Зато в обыденной речи мы часто употребляем термин «солярка». Но это название не соответствует норме. С химической точки зрения в составе дизельного топлива содержатся не только соляровые фракции, но еще керосиновые и газойлевые.

Само же слово «солярка», или «соляр», немецкого происхождения: Solaröl в переводе означает «солнечное масло». На сегодняшний день соляркой как самостоятельным видом топлива заправляются только тихоходные тракторы. Для современных автомобилей она не используется.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Моторное масло, которое не подведет даже на бездорожье

Дизельный двигатель придумали для работы на дизтопливе?

Ретротест вечного автомобиля: 420 000 км без капремонта!

Скорее, наоборот. Конструкция модели первого двигателя 1897 года состояла из железного цилиндра длиной 3 метра. В этом цилиндре работал поршень, вращающий маховик. Мощность двигателя составляла 20 л. с., КПД – 30%. Дизель был вполне удовлетворен результатом, хотя планировал получить от своей машины КПД 75%. На тот момент равных такому двигателю не было. Поговаривают, что агрегат без остановки смог проработать около трех недель.

Производства специального топлива для дизеля на тот момент не было. В качестве топлива для первых моторов использовалось арахисовое масло и даже бензин. Сам же Дизель делал ставку на каменноугольную пыль. Почему так? Рудольф Дизель владел патентом на добычу угля, которого, в отличие от нефти, в Германии было очень много. Однако из-за абразивной пыли от использования угля пришлось отказаться и переключиться на нефтепродукты.

Вообще мечтой Дизеля была возможность использования в качестве топлива продукции сельского хозяйства, чтобы его моторы могли работать в любом уголке мира и не зависеть от полезных ископаемых.

При СССР дизель никому не был нужен

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Напротив. Что касается легковушек, то отсутствие дизельных двигателей очень болезненно воспринималось советскими автолюбителями. И это даже несмотря на то, что бензин тогда почти ничего не стоил: АИ-93 ― 10 коп./литр. А вот солярку частникам на АЗС не продавали вообще.

Мечтали о дизелях советские автовладельцы не потому, что они экономичнее, а потому, что МАЗы, Уралы-4320, КАМАЗы и КрАЗы ездили на солярке, и каждый водитель этого грузовика с удовольствием готов был поделиться десятком-другим литров дизтоплива.

Купить даже бензиновую Волгу ГАЗ-24 могли только избранные. А уж дизельную можно было увидеть разве что на таких плакатах в торговых представительствах. Впрочем, отдельные экземпляры возвращались-таки на Родину: интерес к ним был фантастическим.
Купить даже бензиновую Волгу ГАЗ-24 могли только избранные. А уж дизельную можно было увидеть разве что на таких плакатах в торговых представительствах. Впрочем, отдельные экземпляры возвращались-таки на Родину: интерес к ним был фантастическим.

Куда пропал изобретатель?

Одна из самых фантастических легенд намекает, что Рудольф Дизель инсценировал свою гибель, а сам под чужим именем обосновался в России, с которой имел давние деловые отношения.

Рудольф Дизель. Дата рождения: 15 марта 1858 год, Париж. Дата смерти: 29 сентября 1913 года. Место смерти – предположительно, Ла-Манш.
Рудольф Дизель. Дата рождения: 15 марта 1858 год, Париж. Дата смерти: 29 сентября 1913 года. Место смерти – предположительно, Ла-Манш.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКацубо Игорь
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0