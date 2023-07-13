3 непростительных заблуждения о дизеле (и одна красивая легенда)

Ошибаются даже те, кто дизтопливо называет соляркой. И вот почему.

Топливо для дизельного двигателя называется соляркой?

С бензиновыми двигателями более-менее все понятно. Их так называют благодаря виду топлива. Дизельные ДВС получили свое название благодаря имени своего немецкого изобретателя ― Рудольфа Дизеля. (К слову, родился Дизель в Париже.) Соответственно, и топливо, на котором работает его детище, имеет аналогичное название.

На самом деле изначально Рудольф Дизель называл свою разработку «атмосферным газовым двигателем». Однако такое название не прижилось. Зато в обыденной речи мы часто употребляем термин «солярка». Но это название не соответствует норме. С химической точки зрения в составе дизельного топлива содержатся не только соляровые фракции, но еще керосиновые и газойлевые.

Само же слово «солярка», или «соляр», немецкого происхождения: Solaröl в переводе означает «солнечное масло». На сегодняшний день соляркой как самостоятельным видом топлива заправляются только тихоходные тракторы. Для современных автомобилей она не используется.

Дизельный двигатель придумали для работы на дизтопливе?

Скорее, наоборот. Конструкция модели первого двигателя 1897 года состояла из железного цилиндра длиной 3 метра. В этом цилиндре работал поршень, вращающий маховик. Мощность двигателя составляла 20 л. с., КПД – 30%. Дизель был вполне удовлетворен результатом, хотя планировал получить от своей машины КПД 75%. На тот момент равных такому двигателю не было. Поговаривают, что агрегат без остановки смог проработать около трех недель.

Производства специального топлива для дизеля на тот момент не было. В качестве топлива для первых моторов использовалось арахисовое масло и даже бензин. Сам же Дизель делал ставку на каменноугольную пыль. Почему так? Рудольф Дизель владел патентом на добычу угля, которого, в отличие от нефти, в Германии было очень много. Однако из-за абразивной пыли от использования угля пришлось отказаться и переключиться на нефтепродукты.

Вообще мечтой Дизеля была возможность использования в качестве топлива продукции сельского хозяйства, чтобы его моторы могли работать в любом уголке мира и не зависеть от полезных ископаемых.

При СССР дизель никому не был нужен

Напротив. Что касается легковушек, то отсутствие дизельных двигателей очень болезненно воспринималось советскими автолюбителями. И это даже несмотря на то, что бензин тогда почти ничего не стоил: АИ-93 ― 10 коп./литр. А вот солярку частникам на АЗС не продавали вообще.

Мечтали о дизелях советские автовладельцы не потому, что они экономичнее, а потому, что МАЗы, Уралы-4320, КАМАЗы и КрАЗы ездили на солярке, и каждый водитель этого грузовика с удовольствием готов был поделиться десятком-другим литров дизтоплива.

Купить даже бензиновую Волгу ГАЗ-24 могли только избранные. А уж дизельную можно было увидеть разве что на таких плакатах в торговых представительствах. Впрочем, отдельные экземпляры возвращались-таки на Родину: интерес к ним был фантастическим.

Куда пропал изобретатель?

Одна из самых фантастических легенд намекает, что Рудольф Дизель инсценировал свою гибель, а сам под чужим именем обосновался в России, с которой имел давние деловые отношения.

Рудольф Дизель. Дата рождения: 15 марта 1858 год, Париж. Дата смерти: 29 сентября 1913 года. Место смерти – предположительно, Ла-Манш.