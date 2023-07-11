Chery Exploration 06 поступит в продажу в августе

Кроссовер будет оснащаться бензиновым двигателем.

Новый автомобиль позиционируется как компактный кроссовер, пригодный для езды по легкому бездорожью.

Первой в продаже появится версия автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Затем появится кроссовер с подключаемой гибридной силовой установкой (подзаряжаемой, в том числе, и от бытовой сети).

Выглядит Chery Exploration 06 сурово благодаря массивному капоту и огромной вертикальной решетке радиатора с надписью «Chery». По бокам от решетки расположены очень узкие дневные ходовые огни. Фары расположены ниже и прячутся в нишах, похожих на воздухозаборники.

Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4538, 1898 и 1680 мм соответственно, а колесная база достигают 2672 мм.

Интерьер выполнен в том же стиле, что и внешность кроссовера. На центральной консоли установлен большой вертикальный ЖК-экран, а за рулем – ЖК-панель приборов. Внимание привлекает рычаг коробки передач, который словно взят из космического корабля будущего.

Новый кроссовер оснащен двигателем 1.6Т и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Мощность мотора составляет 197 лошадиных сил, а его максимальный крутящий момент достигает 290 Нм.

Chery Exploration 06 может оснащаться системой полного привода, работающей в нескольких режимах, таких как снег, грязь и песок.

Nissan зарегистрировал название для нового кроссовера – он будет построен на базе концепта, представленного на автосалоне в Шанхае в этом году.

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Фото: Autohome.com.cn