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Nissan зарегистрировал название для нового кроссовера

Он будет построен на базе концепта, представленного на автосалоне в Шанхае в этом году.

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Компания Nissan зарегистрировала новое название модели в Государственном ведомстве интеллектуальной собственности Китая. Arizon может стать серийной версией одноименного концепта.

Arizon был впервые представлен на автосалоне в Шанхае в 2023 году. Он построен на платформе CMF-EV и во многом отличается от Ariya.

Новый автомобиль разработан китайскими дизайнерами и является полностью электрическим. Но это «многофункциональный мобильный партнер для путешествий», а значит можно ожидать большого запаса хода и очень быстрой зарядки.

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Известно, что кроссовер получит инновационную интерактивную систему освещения. Она идентифицирует водителя и пассажиров и автоматически устанавливать настройки освещения.

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Также автомобиль будет оснащаться стеклами с автозатемнением и системой искусственного интеллекта Eporo, которая будет общаться с водителями и пассажирами, меняя настройки машины.

Фото: Nissan

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За РулемКирилл Панов
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