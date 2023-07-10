Nissan зарегистрировал название для нового кроссовера
Компания Nissan зарегистрировала новое название модели в Государственном ведомстве интеллектуальной собственности Китая. Arizon может стать серийной версией одноименного концепта.
Arizon был впервые представлен на автосалоне в Шанхае в 2023 году. Он построен на платформе CMF-EV и во многом отличается от Ariya.
Новый автомобиль разработан китайскими дизайнерами и является полностью электрическим. Но это «многофункциональный мобильный партнер для путешествий», а значит можно ожидать большого запаса хода и очень быстрой зарядки.
Известно, что кроссовер получит инновационную интерактивную систему освещения. Она идентифицирует водителя и пассажиров и автоматически устанавливать настройки освещения.
Также автомобиль будет оснащаться стеклами с автозатемнением и системой искусственного интеллекта Eporo, которая будет общаться с водителями и пассажирами, меняя настройки машины.
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Фото: Nissan
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