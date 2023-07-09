В США построят радиоактивные дороги

Опасные вещества включат в список материалов, одобренных для использования в дорожном строительстве.

Флорида рассмотрит возможность добавления материала, который выделяет канцерогенный газ радон, в список материалов, одобренных для использования в дорожном строительстве.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис подписал новый закон, допускающий использование известного канцерогена на дорогах штата. Закон уже окрестили «безрассудной подачкой промышленности удобрений». Эта промышленность нуждается в рынке сбыта для фосфогипса, и именно его будут использовать при строительстве дорог.

Точнее даже не так – фосфогипс считается слишком опасным для захоронения на свалках, и его нужно куда-то девать.

Этот материал является побочным продуктом добычи фосфатов для производства удобрений и, согласно классификации Агентства по охране окружающей среды, считается радиоактивным, содержащим «небольшое количество» урана и радия, пишет CBS News. Он должен храниться в гипсовых контейнерах, чтобы предотвратить контакт с людьми и окружающей средой.

Фосфогипс выделяет газ радон, который занимает вторую строчку в списке причин рака легких у курильщиков. Из-за этого газа умирают в США около 21 тысяч человек ежегодно.

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Фото: Troy Mortier / Unsplash