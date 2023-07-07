Toyota показала новый Land Cruiser

Рядом с новинкой на снимке стоит предок модели – внедорожник Toyota FJ40.

Новый Prado будет иметь много общего с новым Lexus GX и станет конкурентом базовой версии модели Land Rover Defender.

После интригующего, но совершенно неинформативного фото, опубликованного в социальных сетях в прошлом месяце, Toyota выпустила новый тизер Land Cruiser. Но при этом компания не говорит, что это за среднеразмерный внедорожник «с 65-летней историей». Учитывая, что легендарный FJ40 на снимке появился в 1960 году, можно предположить, что в продажу он поступит в 2024-м, перед юбилейным годом.

Автомобиль на снимке (который не FJ40) очень похож на новый Lexus GX. Заметна приподнятая поясная линия нового Land Cruiser (как у GX), а также высокая посадка и относительно короткая колесная база.

Тем не менее, видны и некоторые элементы дизайна, характерные для Toyota. Это отдельный бампер без интеграции в него решетки радиатора, как у GX, отсутствие спойлера на крыше над дверью багажника и большие квадратные задние фонари.

Оснащение Прадо должно быть интересным. Например, Lexus GX 550 Overtrail получил электронную динамическую систему демпфирования (E-KDSS), которая улучшила внедорожные характеристики без ущерба для устойчивости на трассах. Можно ожидать, что эта функция будет и у Прадо.

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Фото: Toyota