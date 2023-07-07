Этот салон Saab давно заброшен – видео

В нем насчитали 20 забытых на долгие годы автомобилей.

Saab закрылся в 2011 году – дюжину лет назад. Многие дилеры этой марки перешли на продажу других автомобилей, но не этот салон во Франции.

Судя по тому, что нашли авторы видео, салон был закрыт в одночасье, внезапно. В результате было брошено и 20 автомобилей.

Этот дилер Saab открылся в 1972 году семьей, которая владела и магазином Husqvarna в этом же здании. Управляли бизнесом два брата. У компании вроде как начались проблемы, когда один из братьев заболел.

В шоуруме есть два Сааба – 9-3 и 9-5. Если не считать недостающих деталей (воришки постарались) и разбитых окон, эти автомобили, кажется, можно восстановить.

В ремзоне стоят не только Saab, но и Citroen, Peugeot и Renault. Есть несколько Saab 9000, которые выпускались еще в 1998 году (Saab начал производить эту модель в 1984 году).

Тут же есть различные запчасти, в том числе блок двигателя.

Названы самые популярные кроссоверы июня, а популярно сегодня то, что недорого, в наличии и с хорошим оснащением.

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Фото, видео: Youtube