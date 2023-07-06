Названы самые популярные кроссоверы июня
Ассоциация европейского бизнеса опубликовала данные о продажах автомобилей в России за июнь 2023. Вывод – рынок растет.
Кстати, теперь данные дополнены статистикой АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг» – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АвтоСтат»).
Согласно данным, российские автомобилисты по-прежнему предпочитают кроссоверы. Только теперь они, преимущественно, китайские.
Места в рейтинге популярности кроссоверов и внедорожников распределились в июне следующим образом.
|
Место
|
Марка, модель
|
Продано в июне 2023, шт.
|
Продано в июне 2022, шт.
|
Разница, шт.
|
1
|
Lada Niva
|
6496
|
881
|
+5615
|
2
|
Haval Jolion
|
4699
|
892
|
+3807
|
3
|
Haval F7
|
1410
|
293
|
+1117
|
4
|
Changan CS55
|
1264
|
107
|
+1157
|
5
|
УАЗ Patriot
|
1232
|
307
|
+925
|
6
|
Haval Dargo
|
1175
|
90
|
+1085
|
7
|
Changan CS35 PLUS
|
962
|
98
|
+864
|
8
|
Haval F7X
|
817
|
292
|
+525
|
9
|
Great Wall Tank 300
|
705
|
–
|
–
|
10
|
Changan UNI-K
|
590
|
50
|
+540
К сожалению, с мая 2022 года данные АЕБ не включают информацию о продажах Chery (по решению штаб-квартиры Chery Automobile CO, Ltd). Но по итогам продаж с января по июнь (без учета продаж июня) кроссовер Chery Tiggo 7 PRO входит в тройку самых продаваемых машин, занимая третье место. Tiggo 4 PRO и Tiggo 8 PRO – на 7-м и 8-м местах, а Tiggo 4 – на 21-м. Если брать только кроссоверы, то Chery Tiggo 7 PRO – на втором месте после Нивы, а Tiggo 4 PRO и Tiggo 8 PRO – на 6-м и 7-м местах.
Фото: Reynier Carl / Unsplash
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