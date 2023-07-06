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Названы самые популярные кроссоверы июня

А популярно сегодня то, что недорого, в наличии и с хорошим оснащением.

За РулемБрутальный китайский круизер от Promise – цены

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала данные о продажах автомобилей в России за июнь 2023. Вывод – рынок растет.

Кстати, теперь данные дополнены статистикой АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг» – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АвтоСтат»).

Согласно данным, российские автомобилисты по-прежнему предпочитают кроссоверы. Только теперь они, преимущественно, китайские.

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Места в рейтинге популярности кроссоверов и внедорожников распределились в июне следующим образом.

Место

Марка, модель

Продано в июне 2023, шт.

Продано в июне 2022, шт.

Разница, шт.

1

Lada Niva

6496

881

+5615

2

Haval Jolion

4699

892

+3807

3

Haval F7

1410

293

+1117

4

Changan CS55

1264

107

+1157

5

УАЗ Patriot

1232

307

+925

6

Haval Dargo

1175

90

+1085

7

Changan CS35 PLUS

962

98

+864

8

Haval F7X

817

292

+525

9

Great Wall Tank 300

705

10

Changan UNI-K

590

50

+540

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К сожалению, с мая 2022 года данные АЕБ не включают информацию о продажах Chery (по решению штаб-квартиры Chery Automobile CO, Ltd). Но по итогам продаж с января по июнь (без учета продаж июня) кроссовер Chery Tiggo 7 PRO входит в тройку самых продаваемых машин, занимая третье место. Tiggo 4 PRO и Tiggo 8 PRO – на 7-м и 8-м местах, а Tiggo 4 – на 21-м. Если брать только кроссоверы, то Chery Tiggo 7 PRO – на втором месте после Нивы, а Tiggo 4 PRO и Tiggo 8 PRO – на 6-м и 7-м местах.

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  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Фото: Reynier Carl / Unsplash

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За РулемКирилл Панов
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