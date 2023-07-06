Названы самые популярные кроссоверы июня

А популярно сегодня то, что недорого, в наличии и с хорошим оснащением.

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала данные о продажах автомобилей в России за июнь 2023. Вывод – рынок растет.

Кстати, теперь данные дополнены статистикой АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг» – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АвтоСтат»).

Согласно данным, российские автомобилисты по-прежнему предпочитают кроссоверы. Только теперь они, преимущественно, китайские.

Места в рейтинге популярности кроссоверов и внедорожников распределились в июне следующим образом.

Место Марка, модель Продано в июне 2023, шт. Продано в июне 2022, шт. Разница, шт. 1 Lada Niva 6496 881 +5615 2 Haval Jolion 4699 892 +3807 3 Haval F7 1410 293 +1117 4 Changan CS55 1264 107 +1157 5 УАЗ Patriot 1232 307 +925 6 Haval Dargo 1175 90 +1085 7 Changan CS35 PLUS 962 98 +864 8 Haval F7X 817 292 +525 9 Great Wall Tank 300 705 – – 10 Changan UNI-K 590 50 +540

К сожалению, с мая 2022 года данные АЕБ не включают информацию о продажах Chery (по решению штаб-квартиры Chery Automobile CO, Ltd). Но по итогам продаж с января по июнь (без учета продаж июня) кроссовер Chery Tiggo 7 PRO входит в тройку самых продаваемых машин, занимая третье место. Tiggo 4 PRO и Tiggo 8 PRO – на 7-м и 8-м местах, а Tiggo 4 – на 21-м. Если брать только кроссоверы, то Chery Tiggo 7 PRO – на втором месте после Нивы, а Tiggo 4 PRO и Tiggo 8 PRO – на 6-м и 7-м местах.

Конкурент Creta от Chevrolet выходит в продажу – цены.

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Фото: Reynier Carl / Unsplash