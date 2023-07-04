Конкурент Creta от Chevrolet выходит в продажу – цены

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У автомобиля спортивный дизайн и красные акценты на зеркалах, колесах и так далее.

Сзади установлен небольшой спойлер, а фонари имеют неправильную эффектную форму. Длина, ширина и высота нового кроссовера составляют 4537, 1823 и 1564 мм соответственно, а колесная база достигает 2700 мм.

В салоне есть 10,25-дюймовый экран мультимедиа, которая оснащена интеллектуальной автомобильной системой связи Xiaoxue OS, среди функций которой есть, например, видеозвонки, онлайн-навигация, голосовое управление, дистанционное управление, беспроводное соединение со смартфонами и так далее.

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Новый Chevrolet Xingmiro оснащен четырехцилиндровым двигателем 1.5T мощностью 184 л.с. и 250 Нм. Крутящий момент на колеса передается через вариатор.

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До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 7,9 секунды, а расход топлива в смешанном режиме составляет 6,5 л на 100 км пути.

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В Китае Chevrolet Xingmiro предлагается в 8 комплектациях по цене от 141 900 до 161 900 юаней, или от 1,74 млн до 1,99 млн рублей. При параллельном импорте в Россию автомобиль окажется дороже в полтора-два раза.

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Фото: Autohome.com.cn

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За Рулем
За Рулем

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За РулемКирилл Панов
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