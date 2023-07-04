Скучали? Новое поколение Haval H5

Great Wall опубликовал первые изображения внедорожника. И машина на них хороша.

Первые официальные изображения внедорожника Haval H5 нового поколения были опубликованы в китайских соцсетях. Ранее сообщалось, что Н5 поступит в продажу в четвертом квартале 2023 года.

Новый Haval H5 получил иной дизайн: хромированная окантовка решетки радиатора, которую украшают две горизонтальные полоски, огромные фары, массивный дефлектор внизу бампера… Выглядит внушительно и напоминает Toyota.

Кузов выглядит очень длинным и четко поделен на салон и багажник благодаря широкой задней стойке. Линия крыши прямая, как и положено внедорожнику. И имеет панорамный сдвижной люк.

Сзади установлены вертикальные фонари, соединенные черной декоративной полоской с надписью «Haval». В бампер интегрированы два патрубка выхлопной системы. Смотрится просто и сдержанно, но недешево.

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 5190, 1905 и 1835 мм соответственно, а колесная база достигает невероятных 3140 мм.

Новый Haval H5 будет оснащаться бензиновым турбированным двигателем 2.0T мощностью 224 л.с., а также турбодизельным мотором 2.0T мощностью 166 л.с.

Новую Ниву Спорт заметили на дороге: автомобиль будет выпускаться серийно и получит более мощные двигатели.

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Фото: Haval