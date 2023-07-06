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Chery обновила кроссовер Jietur

Это может стать отличным поводом для вывода бренда Jietur на российский рынок.

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Jietur X70 PRO обновился и уже поступил в продажу в Китае.

Кроссовер получил огромную решетку радиатора с хромированным декором. Сзади видны узкие фонари и стоп-сигнал на заднем спойлере, а также четыре выхлопных патрубка.

Что касается размеров кузова, то длина, ширина и высота автомобиля составляют 4749, 1900 и 1720 мм соответственно, а колесная база достигает 2745 мм. То есть по размерам кроссовер сопоставим с Kia Sportage.

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В салоне появился 10,25-дюймовый экран мультимедиа с функцией распознавания голоса.

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Кроме того, в обновленном автомобиле предусмотрены две компоновки салона – на 5 или 7 мест, а спинку второго ряда сидений можно регулировать в диапазоне наклона 25-41 градус.

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Кроссовер оснащен турбированным двигателем с непосредственным впрыском топлива Kunpeng Power 1.6TGDI мощностью 197 лошадиных сил и 290 Нм, который сочетается с роботом 7DCT с двойным сцеплением.

  • Проехать 700 км за раз за 700 рублей – это сможет новый Exlantix, который скоро начнут продавать в России.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: Autohome.com.cn

За Рулем
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За РулемКирилл Панов
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