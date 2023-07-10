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Появились умные очки для мотоциклистов

На их стекла выводятся данные о скорости, включенной передаче и подсказки навигатора.

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Мотоциклист должен быть очень осторожным и внимательным на дороге, и компания BMW нашла способ выводить всю нужную информацию с панели приборов и из навигатора перед глазами райдеров, чтобы они могли не отводить взгляд от дороги. Это новые умные очки.

Представленное компанией BMW Motorrad устройство выглядит как солнцезащитные очки, на правую линзу которых проецируется информация о маршруте, скорости, передаче и другие важные данные. То есть, это аналог проекционного дисплея, устанавливаемому в автомобилях перед водителем.

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Очки подключаются к смартфону через Bluetooth и берут необходимую информацию из приложения BMW Motorrad Connected.

Очки выпускаются в двух размерах и поставляются с двумя наборами линз: один комплект прозрачен на 85% (для шлемов со встроенными солнцезащитными козырьками), а другой имеет более плотную тонировку. Линзы имеют сертификат UVA/UVB, и их можно заказать с диоптриями от +4,5 до -4,5.

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Очки оснащены встроенным литий-ионным аккумулятором, заряда которого хватает на 10 часов. Заряжать батарею можно через USB-кабель. Работать очки могут при температурах от -10°C до +50°C.

Очки недешевы – от 690 евро или от 69 тысяч рублей.

Фото: BMW Motorrad

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За РулемКирилл Панов
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