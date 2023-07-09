Geely Galaxy L6 – первые официальные фото
Компания Geely Galaxy опубликовала официальные изображения своего нового компактного автомобиля — Galaxy L6. Автомобиль оснащен подключаемой гибридной системой Raytheon нового поколения и в продажу поступит в третьем квартале 2023 года.
Geely Galaxy L6 также оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 8155, который значительно расширит интеллектуальные возможности машины на базе искусственного интеллекта.
Длина, ширина и высота новинки составляют 4782, 1875 и 1489 мм соответственно, а колесная база достигает 2752 мм.
Что касается мощности, новый автомобиль будет оснащен гибридом нового поколения Raytheon 8848 и системой безопасности батареи Aegis.
Гибрид сделан на базе 1,5 литрового бензинового мотора, но колеса крутит не он через коробку передач, а два электромотора. Двигатель внутреннего сгорания нужен только для зарядки батареи. Мощность силовой установки составляет 163 л.с.
- Duster стал похож на хэтчбек – новые фото.
- «За рулем» можно читать и в Viber.
Фото: Geely Galaxy
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен