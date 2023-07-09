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Geely Galaxy L6 – первые официальные фото

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Компания Geely Galaxy опубликовала официальные изображения своего нового компактного автомобиля — Galaxy L6. Автомобиль оснащен подключаемой гибридной системой Raytheon нового поколения и в продажу поступит в третьем квартале 2023 года.

Geely Galaxy L6 также оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 8155, который значительно расширит интеллектуальные возможности машины на базе искусственного интеллекта.

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Длина, ширина и высота новинки составляют 4782, 1875 и 1489 мм соответственно, а колесная база достигает 2752 мм.

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Что касается мощности, новый автомобиль будет оснащен гибридом нового поколения Raytheon 8848 и системой безопасности батареи Aegis.

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Гибрид сделан на базе 1,5 литрового бензинового мотора, но колеса крутит не он через коробку передач, а два электромотора. Двигатель внутреннего сгорания нужен только для зарядки батареи. Мощность силовой установки составляет 163 л.с.

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Фото: Geely Galaxy

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За РулемКирилл Панов
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