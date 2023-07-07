Duster стал похож на хэтчбек – новые фото

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В продажу новое поколение кроссовера поступит в конце этого года или в начале следующего.

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Dacia Duster – это кроссовер без излишеств от бюджетного румынского бренда, который у нас продавался под маркой Renault. На подходе новое поколение, и на последних шпионских снимках видно, какой будет передняя панель машины.

Светодиодный пунктир тянется от фары до фары, а роль решетки радиатора выполняет огромный воздухозаборник в бампере. По бокам от него видны вертикальные прорези.

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Выглядит кроссовер коренасто, а дорожный просвет по-прежнему большой. К сожалению, камуфляж не позволяет разглядеть детали дизайна.

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Задняя часть своей формой напоминает хэтчбек, а на стекле двери багажника крепится большой спойлер. Кажется, выхлопная труба кроссовера временная. Скорее всего, у серийной версии кроссовера она не будет так торчать.

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Новый Duster имеет немало общего с концептом Dacia Bigster.

О салоне новинки пока ничего не известно, и новые снимки не дают хоть какого-нибудь представления об интерьере.

Фото: Motor1.com

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За РулемКирилл Панов
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