Duster стал похож на хэтчбек – новые фото

В продажу новое поколение кроссовера поступит в конце этого года или в начале следующего.

Dacia Duster – это кроссовер без излишеств от бюджетного румынского бренда, который у нас продавался под маркой Renault. На подходе новое поколение, и на последних шпионских снимках видно, какой будет передняя панель машины.

Светодиодный пунктир тянется от фары до фары, а роль решетки радиатора выполняет огромный воздухозаборник в бампере. По бокам от него видны вертикальные прорези.

Выглядит кроссовер коренасто, а дорожный просвет по-прежнему большой. К сожалению, камуфляж не позволяет разглядеть детали дизайна.

Задняя часть своей формой напоминает хэтчбек, а на стекле двери багажника крепится большой спойлер. Кажется, выхлопная труба кроссовера временная. Скорее всего, у серийной версии кроссовера она не будет так торчать.

Новый Duster имеет немало общего с концептом Dacia Bigster.

О салоне новинки пока ничего не известно, и новые снимки не дают хоть какого-нибудь представления об интерьере.

Названы самые популярные кроссоверы июня. А популярно сегодня то, что недорого, в наличии и с хорошим оснащением.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Фото: Motor1.com