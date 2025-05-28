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Может ли инспектор ГАИ требовать убрать планшет с передней панели?

«За рулем» рассказал, как сейчас относится ДПС к гаджетам возле ветрового стекла

В редакцию «За рулем» пришел вопрос от Валентины из Москвы по поводу планшета, необходимого для работы, который закреплен возле панели приборов ее автомобиля.

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«Работаю в такси. На торпедо установила планшет для навигации и принятия заказов. Несколько раз инспекторы ГАИ требовали убрать его, чтобы не препятствовал обзору. Имеют ли право они требовать это и чем грозит отказ убрать гаджет?»

Как объяснил генерал-лейтенант полиции, начальник ГУ по обеспечению безопасности движения МВД РФ Михаил Черников, это требование законно, поскольку оно предусмотрено Основными положениями о допуске ТС к использованию и обязанностях должностных лиц по поддержанию дорожной безопасности.

Согласно п. 7.3 этого документа, запрещается эксплуатация транспортного средства, оборудованного предметами или покрытиями, ухудшающими видимость водителю. Следовательно, действия сотрудников Госавтоинспекции обоснованы.

За подобное нарушение предусмотрена ответственность согласно ч. 1 ст. 12.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ: предупреждение либо штраф 500 рублей.

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Для предотвращения дальнейших замечаний от инспекторов ГАИ рекомендуется поставить планшет в зону, где он не будет препятствовать обзору с места водителя. Например, ниже – на центральную консоль.

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Кацубо Игорь
Фото:freepik / rawpixel.com
Количество просмотров 18
28.05.2025 
Фото:freepik / rawpixel.com
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