Что делать, если паспорт и водительское удостоверение украли, но они нужны прямо сейчас

«За рулем» напомнил о простом и быстром способе восстановить утерянные права

Важные документы можно не только потерять. Их могут украсть вместе с другими вещами. И тогда до восстановления документов (паспорта, а затем и водительских прав) человек становится пешеходом.

Но ездить надо, и многим права нужны для работы. В этом случае ждать пару недель человек просто не может — ему нужно срочно вернуться за руль.

Чтобы восстановить водительские права, необходимо сначала получить новый паспорт. Но не все так сложно и долго. Есть другой способ быстро сесть за руль, не нарушая законы.

Начальник ГУ по БДД МВД РФ, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников напомнил, что вернуться быстро за руль можно очень простым способом, закрепленным в законодательстве нашей страны:

«Судя по всему, вас волнует возможность получения копии прав при отсутствии паспорта. Получить дубликат прав можно, используя временное удостоверение личности, выдаваемое в отделе по миграции местного МВД, через МФЦ или Госуслуги».

Дыхнем по-новому: что меняется в проверке на трезвость – обновленные правила проверки водителей вступят в силу 1 сентября 2025 года.