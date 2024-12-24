«Сбил» человека – 3 варианта популярного развода

«За рулем» рассказал, что делать, если пешеход инсценировал наезд на него

По популярности «наезд» на пешехода лишь немного уступает подставам на перекрестках с круговым движением. С этим сталкивались 47% водителей, опрошенных компанией «Ренессанс страхование» и сервисом по проверке и подбору автомобилей «Автокод».

Стоит отметить, что вариантов такого развода довольно много – все зависит от фантазии мошенников и от того, насколько сильно они готовы жертвовать своим здоровьем, чтобы вытянуть из вас деньги.

На перекрестке, перед которым припаркованы несколько машин, внезапно справа выскакивает человек и натыкается на капот проезжающего мимо автомобиля. Далее он падает и корчится от боли. Основная задача – напугать водителя так, чтобы у того и мысли не возникло звонить в полицию. Ведь за такое можно не только лишиться прав, но и сесть в тюрьму.

На пешеходном переходе к едущему автомобилю приближается человек и цепляется за зеркало заднего вида. Из рук пешехода падает какая-то дорогая вещь и разбивается. С водителя требуют компенсацию, ведь «надо было смотреть, куда едешь!».

Водитель сдает назад. Внезапно слышится глухой удар, после чего откуда-то сзади появляется пешеход, который убеждает, что его сбили. Кстати, часто в таких ситуациях следом тут же появляется «случайный» свидетель. Он играет роль «хорошего копа» и советует водителю откупиться уже поскорее от этого агрессивно настроенного пешехода.

Что делать. Ни в коем случае не давайте волю эмоциям и не верьте тому, в чем вас пытаются убедить «жертва» и «свидетели». Доставайте телефон и включайте видеокамеру, чтобы зафиксировать все происходящее. Записали? – Отлично. Теперь отправьте видео родственникам и знакомым на всякий случай и вызывайте полицию. Не вступайте ни в какие переговоры. На любые нападки или предложения договориться повторяйте одно и то же: «Сейчас приедут сотрудники ГАИ и во всем разберутся».

А еще купите видеорегистратор с G-сенсором (датчиком удара). Такое устройство обнаруживает резкие изменения в движении – например, столкновения или резкие торможения. При аварии регистратор автоматически сохраняет и защищает видеофайл от перезаписи, чтобы важные моменты не были случайно стерты. На записи, скорее всего, обнаружится, что подставщик либо намеренно толкнул ваш автомобиль (или прыгнул на капот), либо даже не прикасался к нему.

«За рулем» напомнил, с какими поломками автомобиля можно продолжать движение.