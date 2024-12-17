Подстава на «круге» — попадаются 48% водителей

«За рулем» объяснил, какой ошибкой на круговом движении пользуются подставщики

Согласно исследованию страховой компании «Ренессанс страхование» и сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод», каждый четвертый опрошенный ими автомобилист (24%) признался, что за все время вождения, хотя бы раз сталкивался с мошенниками на дороге.

Шанс стать жертвой автоподставщиков 1:4 достаточно высок, но его можно снизить до ноля, если знать главные приемы мошенников. И сейчас мы расскажем вам об одном из них – самом верном, так как водители буквально сами подставляются.

Удар из слепой зоны на перекрестке с круговым движением

В чем суть. Ох уж эти круговые перекрестки… Многие из нас до сих пор путаются, как правильно по ним двигаться и едут буквально на авось. Но авось, увы, спасает не всегда. Если верить данным опроса, жертвами подстроенного удара из слепой зоны на кольцевой развязке становились 48% респондентов. Таким образом, это второй по популярности вид автоподстав в России после резкого торможения.

У каждого автомобиля есть слепая зона, причем наиболее закрытой является область справа от водительского кресла. Этим и пользуются мошенники, въезжая на круговой перекресток.

Съезд с кольца возможен только через правый поворот, поэтому для него водителю требуется занять крайнюю правую полосу движения. Если же он попытается съехать с кольца из среднего ряда, то из слепой зоны справа его намеренно «подбивает» автомобиль злоумышленников.

Как избежать. Контролируйте дорожную ситуацию в боковых зеркалах и зеркале заднего вида при перестроении на перекрестках с круговым движением. Если ДТП все же случилось, и вы уверены, что вас подставили, непременно вызывайте полицию. До их приезда сфотографируйте госномер машины подставщиков и постарайтесь сделать так, чтобы в кадр попали их лица.

Лучше сделать и фото, и видео. Дело в том, что мошенники очень не любят публичность – особенно когда с минуты на минуту на место аварии подъедет патрульный экипаж. Поняв, что вы настроены серьезно и даже готовы судиться, мошенники, скорее всего, попытаются ретироваться: им проще найти более сговорчивую жертву.

И главное – чтобы такого не случилось, освежите в памяти правила проезда перекрестков с круговым движением, и каждый раз четко им следуйте.

За рулем» напомнил, с какими поломками автомобиля можно продолжать движение.