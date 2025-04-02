Кому нужно поскорее заменить водительские права

В ГИБДД рассказали, кому надо заменить водительские права в 2025 году

В ведомстве уточнили, что автоматически продлеваются на три года национальные права, срок действия которых заканчивается с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.

Например, при окончании срока действия водительского удостоверения в мае 2022 года оно будет считаться действительным до мая 2025 года, пояснили в ГИБДД.

В ведомстве прибавили, что дополнительных отметок в правах проставлять не понадобится.

Водителям с правами, выданными ранее и уже продленными на три года, придется заменить удостоверение.

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Источник: Telegram-канал Госавтоинспекции России