Когда отключать ESP необходимо? Менять колодки комплектом или можно по одной?

Эксперты «За рулем» ответили на каверзные вопросы о тормозах и торможении

В каких ситуациях есть смысл отключать ESP?

Отключение ESP имеет смысл, если нужна явная пробуксовка ведущих колес – в сугробе, в грязи, на серьезном бездорожье. Но имейте в виду, что при этом не будет и помощи от электроники в виде имитации межколесной блокировки дифференциала. Во всех остальных случаях ESP, особенно хорошо настроенная, – лучшая страховка на случай потери контроля над автомобилем.

Попробуйте отключить ESP, если другим ­способом выбраться из снега или грязи не получается.

Почему отказались от асбеста для тормозных колодок?

Асбест – это почти идеальный материал для колодок. Он обладает очень высоким коэффициентом трения и стабильностью при высоких температурах. Но Евросоюз отказался от него в середине 90‑х годов по причине неэкологичности. Взамен пошли органические соединения, сульфиды металлов, синтетические вещества. Раньше в асбестосодержащих колодках было порядка 10 компонентов, сейчас их около 25.

Нужно ли менять тормозные колодки только комплектом?

Это желательно, но если, например, вы на даче обнаружили критический износ одной колодки, а у вас в багажнике есть комплект, то не обязательно ставить его целиком. Изношенную колодку нужно заменить: она может провалиться в щель между направляющей колодок и диском, особенно если последний уже тонковат.

Ехать после замены нужно аккуратно, как, впрочем, и всегда. Но разные тормозные силы на правом и левом колесе бывают почти в любом случае: тут и неоднородность дорожного покрытия, и попадание влаги на диски, и возможная разница в давлении в шинах. Если требовать полной равномерности, то на реальные дороги и нос нельзя показывать.

Повышает ли диагональное разделение тормозных кон­туров надежность торможения?

Не совсем так. Диагональное разделение тормозных контуров, которое используется на всех массовых легковых автомобилях, подразумевает, что при выходе из строя одного из контуров останутся рабочими одно переднее колесо и ди­агонально расположенное заднее. При этом тормозные силы на переднем колесе будут значительно выше, чем на заднем, – это вызовет разворот автомобиля в сторону исправного переднего колеса.

Нужно помнить, что при выходе из строя одного из контуров педаль тормоза начнет проваливаться. Далеко не все водители морально готовы резко перестроить модель поведения и прожать педаль до пола. Бывает, даже посадка водителя не допускает полного прожима педали. Особенно часто забывают, где находится уровень пола, водители, эксплуатирующие машину с автоматом – на механике они хотя бы регулярно прожимают до упора левую педаль.

Почему у педали тормоза появился непривычно большой свободный ход?

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха – при этом после нескольких нажатий педаль как бы «накачивается», становясь более тугой.

По какой причине это произошло, вопрос другой – систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные негерметичности. Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов – но это происходит только с «левыми» компонентами. Наконец, может закипеть тормозная жидкость, хотя и это случается либо с откровенным барахлом, проданным под видом тормозухи, либо с очень старой жидкостью, которую вообще никогда не меняли.

Почему педаль стала непривычно жесткой?

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Впрочем, если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, то виноват может быть вакуумный усилитель тормозов.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов.

Можно ли тормозить двигателем, если машина оснащена АКП?

Можно и нужно, особенно на горных дорогах. Во избежание перегрева рабочей тормозной системы на крутых спусках следует принудительно включать низкие передачи, воспользовавшись ручным режимом переключения на современных коробках или положениями селектора L, 2 или 1 на старых.

Бывает, что тормоза одновременно и дисковые, и барабанные. Внутри диска с увеличенной ступицей располагается небольшой барабанный механизм стояночного тормоза.

Почему на электромобили ставят барабанные тормоза?

На заднюю ось недорогих автомобилей действительно часто ставят барабанные тормозные механизмы из-за одного важного преимущества. Дело в том, что колодки в них принудительно отводятся пружинами на некоторое расстояние от рабочей поверхности барабана, поэтому их называют тормозными механизмами с нулевым трением. Этим они принципиально отличаются от дисковых механизмов, которые даже в расторможенном состоянии допускают легкое касание колодок о диск. На электромобиле это расходует драгоценную энергию и уменьшает пробег без подзарядки.

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