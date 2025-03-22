#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Geely EX5
22 марта
Гарантия 6 лет и ресурс 1 млн км: в РФ стартовали продажи нового добротного кроссовера
В РФ стартовали официальные продажи кроссовера...
Интерьер Chevrolet Equinox
22 марта
Новый доступный полноприводный кроссовер Chevrolet привезли в Россию
В РФ появились в продаже новые кроссоверы...
Интерьер Toyota Alphard
22 марта
В России появился совершенно новый минивэн Toyota Alphard: названа цена
Гибридный минивэн Toyota Alphard 2025 продается...

Самый простой способ снять масляный фильтр

Читатель «За рулем» использует для снятие масляного фильтра цепь

Для отворачивания масляного фильтра я использую отрезок цепи длиной чуть больше окружности фильтра. Соединив концы звено в звено, вставляю мощную отвертку или монтировку и легко отворачиваю даже самый прикипевший фильтр.

О.Кузьмин, г. Москва

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Приз автору совета – аккумулятор пусковой, 7200 мА·ч AIRLINE

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • О нюансах выбора масляного фильтра рассказано тут.

Подпишитесь на «За рулем» в

Ревин Алексей
Фото:О. Кузьмин
Количество просмотров 7
22.03.2025 
Фото:О. Кузьмин
Поделиться:
Оцените материал:
0