Самый простой способ снять масляный фильтр

Читатель «За рулем» использует для снятие масляного фильтра цепь

Для отворачивания масляного фильтра я использую отрезок цепи длиной чуть больше окружности фильтра. Соединив концы звено в звено, вставляю мощную отвертку или монтировку и легко отворачиваю даже самый прикипевший фильтр.

О. Кузьмин, г. Москва

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О нюансах выбора масляного фильтра рассказано тут.