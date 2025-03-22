Самый простой способ снять масляный фильтр
Читатель «За рулем» использует для снятие масляного фильтра цепь
Для отворачивания масляного фильтра я использую отрезок цепи длиной чуть больше окружности фильтра. Соединив концы звено в звено, вставляю мощную отвертку или монтировку и легко отворачиваю даже самый прикипевший фильтр.
О. Кузьмин, г. Москва
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- О нюансах выбора масляного фильтра рассказано тут.
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Фото:О. Кузьмин
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22.03.2025
Фото:О. Кузьмин
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