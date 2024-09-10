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Беспокоитесь о давлении в системе ГБО? Вот гениальное приспособление для его контроля

Читатель «За рулем» придумал отличный способ контроля давления в системе ГБО

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Для замера давления газа на выходе редуктора газобалонного оборудования четвертого поколения читатель «За рулем» И. Павликов установил шинный ниппель в пробку на рампе газовых форсунок. Для этого на ниппеле удалил резину и нарезал наружную резьбу М6×1, а пробку рампы просверлил и нарезал внутреннюю резьбу. Собрал на резьбовом герметике.

Приспособление для контроля давления в системе ГБО
Приспособление для контроля давления в системе ГБО

Теперь замер давления в системе можно выполнить шинным манометром без разборки-сборки шлангов. Еще можно установить электронный шинный датчик давления и вывести параметр на телефон.

Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE

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Ревин Алексей
Фото:И. Павликов
Количество просмотров 454
10.09.2024
Фото:И. Павликов
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