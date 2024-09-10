Беспокоитесь о давлении в системе ГБО? Вот гениальное приспособление для его контроля
Для замера давления газа на выходе редуктора газобалонного оборудования четвертого поколения читатель «За рулем» И. Павликов установил шинный ниппель в пробку на рампе газовых форсунок. Для этого на ниппеле удалил резину и нарезал наружную резьбу М6×1, а пробку рампы просверлил и нарезал внутреннюю резьбу. Собрал на резьбовом герметике.
Теперь замер давления в системе можно выполнить шинным манометром без разборки-сборки шлангов. Еще можно установить электронный шинный датчик давления и вывести параметр на телефон.
Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE
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