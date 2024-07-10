Копеечный способ улучшить крепление аккумулятора

Читатель «За рулем» придумал, как надежно зафиксировать АКБ автомобилей ВАЗ

Шпильки крепления аккумуляторной батареи на многих автомобилях ВАЗ в момент установки АКБ выпадают из мест крепления. Поэтому требуется снова поднимать батарею, чтобы вставить их на место.

Улучшенное крепление аккумулятора для автомобилей ВАЗ

Я просверлил отверстия диаметром 4 мм в штампованных крючках обеих шпилек и закрепил их кольцами для ключей, как показано на фото.

И. Павликов, г. Архангельск

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