Копеечный способ улучшить крепление аккумулятора
Шпильки крепления аккумуляторной батареи на многих автомобилях ВАЗ в момент установки АКБ выпадают из мест крепления. Поэтому требуется снова поднимать батарею, чтобы вставить их на место.
Я просверлил отверстия диаметром 4 мм в штампованных крючках обеих шпилек и закрепил их кольцами для ключей, как показано на фото.
И. Павликов, г. Архангельск
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