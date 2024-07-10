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Копеечный способ улучшить крепление аккумулятора

Читатель «За рулем» придумал, как надежно зафиксировать АКБ автомобилей ВАЗ

Шпильки крепления аккумуляторной батареи на многих автомобилях ВАЗ в момент установки АКБ выпадают из мест крепления. Поэтому требуется снова поднимать батарею, чтобы вставить их на место.

Улучшенное крепление аккумулятора для автомобилей ВАЗ
Улучшенное крепление аккумулятора для автомобилей ВАЗ
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ГИД ПО КАСКО

Я просверлил отверстия диаметром 4 мм в штампованных крючках обеих шпилек и закрепил их кольцами для ключей, как показано на фото.

И.Павликов, г. Архангельск

Самая опасная лампочка на приборке — срочно остановитесь!

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  • Назван простой способ избавиться от шума инструментов в багажнике.

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Ревин Алексей
Фото:И. Павликов
10.07.2024
Фото:И. Павликов
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