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Простой способ избавиться от шума в багажнике

Читатель «За рулем» рассказал, как сделать бесшумным кейс с инструментами

Порядок и тишину внутри кейса с инструментом, который я вожу в багажнике, раньше обеспечивала «родная» поролоновая прокладка. Вскоре она истрепалась, теперь инструмент выпадает и гремит.

Перепробовал газеты, тонкую пленку, но результата не достиг. И тут мне в руки попалась пупырчатая пленка из присланной по почте посылки. Аккуратно обрезал ее по размерам, и теперь внутри ящика полный порядок и тишина!

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Надо побыстрее отчистить кузов от смолы и почек? Есть такие средства!

А от коробки с обувью остался влагопоглощающий пакетик – положил его в кейс, и теперь ржавчина не появится.

А.Сурин, Тамбовская область

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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Ревин Алексей
Фото:А. Сурин
06.07.2024
Фото:А. Сурин
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