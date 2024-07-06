Простой способ избавиться от шума в багажнике

Читатель «За рулем» рассказал, как сделать бесшумным кейс с инструментами

Порядок и тишину внутри кейса с инструментом, который я вожу в багажнике, раньше обеспечивала «родная» поролоновая прокладка. Вскоре она истрепалась, теперь инструмент выпадает и гремит.

Перепробовал газеты, тонкую пленку, но результата не достиг. И тут мне в руки попалась пупырчатая пленка из присланной по почте посылки. Аккуратно обрезал ее по размерам, и теперь внутри ящика полный порядок и тишина!

А от коробки с обувью остался влагопоглощающий пакетик – положил его в кейс, и теперь ржавчина не появится.

А. Сурин, Тамбовская область

Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE

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