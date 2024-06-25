Гаражный лайфхак: так вы упростите настройку климата в авто

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В автомобиле Renault Logan второго поколения водителю в светлое время суток плохо видно положение (угол поворота) ручек блока управления климатом.

Для устранения этой проблемы я нанес на их торцы точки быстросохнущей белой краской напротив штатных меток. В результате положение ручек стало отчетливо видно.

М.Поляков, г. Углич

Модифицированный блок управления климат-контролем Renault Logan
Модифицированный блок управления климат-контролем Renault Logan

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Назван простой и недорогой способ раз и навсегда навести порядок в багажнике.

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За РулемРевин Алексей
Фото:М. Поляков
Количество просмотров 15
25.06.2024
Фото:М. Поляков
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Отзывы о Renault Logan (16)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Logan  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...

+5