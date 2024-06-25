Гаражный лайфхак: так вы упростите настройку климата в авто

Читатель «За рулем» придумал, как сделать блок климат-контроля заметнее

В автомобиле Renault Logan второго поколения водителю в светлое время суток плохо видно положение (угол поворота) ручек блока управления климатом.

Для устранения этой проблемы я нанес на их торцы точки быстросохнущей белой краской напротив штатных меток. В результате положение ручек стало отчетливо видно.

М. Поляков, г. Углич

Модифицированный блок управления климат-контролем Renault Logan

Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Назван простой и недорогой способ раз и навсегда навести порядок в багажнике.