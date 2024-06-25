Гаражный лайфхак: так вы упростите настройку климата в авто
В автомобиле Renault Logan второго поколения водителю в светлое время суток плохо видно положение (угол поворота) ручек блока управления климатом.
Для устранения этой проблемы я нанес на их торцы точки быстросохнущей белой краской напротив штатных меток. В результате положение ручек стало отчетливо видно.
М. Поляков, г. Углич
Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE
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Отзывы о Renault Logan (16)
в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...