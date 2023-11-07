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Владелец Renault Logan нашел и устранил недочет в конструкции кузова

Читатель «За рулем» рассказал, как сберечь ЛКП кузова возле дверных ручек

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При эксплуатации автомобиля Renault Logan 2014 года выпуска я заметил, что некоторые наружные дверные ручки при резком отпускании одной стороной слегка ударяют по поверхности двери. Это происходило из-за недостаточной толщины резиновой упорной вставки, установленной в наружной подвижной части ручки. Для устранения недостатка я приклеил в месте касания вставки к неподвижной части ручки дополнительную резиновую круглую прокладку толщиной около 2 мм (показана стрелкой). Окрашенная поверхность теперь не пострадает.

М. Поляков, г. Углич

Приз автору совета – провода для прикуривания 1000A, 5 м AIRLINE

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За РулемРевин Алексей
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Отзывы о Renault Logan (16)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Logan  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...

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