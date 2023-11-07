Владелец Renault Logan нашел и устранил недочет в конструкции кузова

Читатель «За рулем» рассказал, как сберечь ЛКП кузова возле дверных ручек

При эксплуатации автомобиля Renault Logan 2014 года выпуска я заметил, что некоторые наружные дверные ручки при резком отпускании одной стороной слегка ударяют по поверхности двери. Это происходило из-за недостаточной толщины резиновой упорной вставки, установленной в наружной подвижной части ручки. Для устранения недостатка я приклеил в месте касания вставки к неподвижной части ручки дополнительную резиновую круглую прокладку толщиной около 2 мм (показана стрелкой). Окрашенная поверхность теперь не пострадает.

М. Поляков, г. Углич

Приз автору совета – провода для прикуривания 1000A, 5 м AIRLINE

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